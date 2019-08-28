مصادر: خورخي فوساتي مديرًا فنيًا للنادي الأهلي المصري.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

اقترب خورخي فوساتي، المدير الفني لريفربليت الأوروغوياني، من تولي تدريب النادي الأهلي المصري، خلفًا لمواطنه مارتن لاسارتي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، تراجع عن التعاقد مع البرازيلي ريكاردو غوميز، بعد النتائج غير الجيدة التي حققها مع نادي النصر السعودي، وتمت إقالته بعد 4 مباريات فقط.

الأهلي تواصل مع المدرب الأوروغوياني وتم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية، كما وافق مجلس الأحمر على طلبات فوساتي.

ويرى الخطيب، أن فوساتي هو الأنسب في الفترة المقبلة لتدريب الأهلي، لخبرته الواسعة بالكرة العربية، بعد تحقيقه لبطولات عديدة في قطر والسعودية.

ووفقًا للمصدر، فإن تأجيل مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك كانت سببًا في الاستقرار على فوساتي، بعد أن كانت هناك صعوبة من تولي الأوروغوياني تدريب الأهلي في الفترة المقبلة؛ بسبب ارتباطه مع فريقه بمنافسات الدوري المحلي، والتي ستنتهي بعد أسبوعين من الآن.

وكان الخطيب يرغب في الإسراع بقدوم المدير الفني الجديد، ولكن بعد تأجيل مباراة كأس السوبر المصري تم الاستقرار على فوساتي.

يذكر أن فوساتي بدأ مشواره بتدريب فريق ريفر بلات مونتفيديو لمدة ثـلاثة مواسـم، واستطاع تحقيق بطولة الدوري خلال فترة توليه قيادة الفريق.

كما قاد خورخي منتخب أوروغواي منذ عام ”2004-2006“.

تولى خورخي فوساتي قيادة فريق السد القطري، وحقق معه العديد من البطولات واستطاع تحقيق الدوري مرتين، وكأس الأمير مرتين، و كأس ولي العهد مرتين، وكأس الشيخ جاسم مرة واحدة، ليلحق بتدريب المنتخب القطري في العام ”2008“ عقب تحقيق مسيرة ناجحة من البطولات مع نادي السد القطري، وكاد أن يصعد بالمنتخب القطري إلى كأس العالم، ولكن لم يحالفه الحظ لخضوعه لعملية جراحية.

فوساتي لديه خبرة كبيرة في المنطقة العربية، إذ خاض عددًا من التجارب آخرها كان في الموسم الماضي مع الأهلي السعودي.