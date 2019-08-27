موجز أخبار الأهلي والزمالك: جلسة حاسمة في القلعة الحمراء لاختيار المدرب الجديد.. والأبيض يحتوي ثورة غضب طارق حامد

ما زال ملف مدرب الأهلي الجديد يتصدر المشهد في القلعة الحمراء خلال الساعات الحالية، بعدما ارتبط اسم أكثر من مدير فني لتولي قيادة الفريق خلفًا للأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويضع الزمالك اللمسات الأخيرة قبل لقاء مصر المقاصة الأربعاء، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، يوم الثلاثاء:

جلسة حاسمة في الأهلي

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة ما أسفرت عنه رحلة أمير توفيق مدير التعاقدات في أوروبا لمفاوضة عدة مدربين.

ومن المنتظر أن تحسم جلسة الأربعاء ملف المدير الفني الجديد للأهلي بعد مناقشات دامت على مدار الأيام الماضية بعد إقالة لاسارتي، بينما استأنف الفريق تدريباته تحت قيادة مدربه المؤقت محمد يوسف؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجدد الأهلي عقد لاعبه باسم علي لمدة 3 مواسم قادمة، واقترب اللاعب من الرحيل للإسماعيلي أو الجونة الذين طلبوا ضمه معارًا في الموسم المقبل.

وشارك الثنائي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، وصالح جمعة لاعب الوسط في مران الثلاثاء، بينما استمر غياب المغربي وليد أزارو لحصوله على إجازة قضاها في بلاده.

وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، ونائبه العامري فاروق في فرع الشيخ زايد؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة الإنشائية، بينما لبى الثنائي محمد الجارحي ومحمد سراج عضوا مجلس الأهلي وبعض لاعبي الفريق دعوة مشجع تعرض للإصابة أثناء عودته من الإسكندرية عقب لقاء اطلع بره بطل جنوب السودان الأخير بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتوي ثورة طارق حامد

احتوى نادي الزمالك ثورة لاعبه طارق حامد بعد رفض رحيله لنادي الاتحاد السعودي في الموسم الجديد.

ووعد أمير مرتضى منصور، نجل رئيس النادي والمشرف على الكرة بترضية طارق حامد بعد رفض العرض السعودي، وأيضُا عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق لتعديل راتبه بعد رفض رحيله للأهلي السعودي.

ونفى مسؤولو النادي ما تردد حول استبعاد إسلام جابر جناح أيمن الفريق من قائمة لقاء المقاصة في كأس مصر الأربعاء؛ بسبب تسريب تشكيل الفريق في لقاء بطل الصومال بدوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي يطيح بالغاني بافور.. والاتحاد يكافئ لاعبيه

استقر النادي الإسماعيلي على الإطاحة باللاعب الغاني ريتشارد بافور من أجل التعاقد مع مهاجم سنغالي.

وقرر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق بعد الفوز على العربي الكويتي في عقر داره بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وتعاقد نادي حرس الحدود مع الثنائي أحمد جعفر وأحمد عبد الباسط شرويدة؛ لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، كما ضم المقاولون العرب لاعب سموحة محمود السيد.

بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز المصابين

يسابق الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، الزمن لتجهيز السداسي المصاب قبل لقاء حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في كأس مصر.

ويعاني سداسي بيراميدز عبدالله السعيد وعبدالله بكري ومحمد فاروق وأحمد علي وأحمد الشناوي حارس المرمى ومحمد فتحي من عدة إصابات تهدد الفريق في بطولة الكأس.

وسادت حالة من الاستياء داخل أروقة نادي بيراميدز من لجنة المسابقات بضغط مباريات الفريق في بطولة كأس مصر رغم المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد الكرة يؤجل حسم ملف المدرب الجديد

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل ملف المدير الفني لمنتخب مصر في اجتماع اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة أن اجتماع الأربعاء يستهدف عدة ملفات خاصة بالموسم الجديد وانطلاقه في المرحلة المقبلة.