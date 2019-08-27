تردد قناة الزمالك على نايل سات‎

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تسلمه استديوهات قناة نادي الزمالك بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقال مرتضى: ”سيكون التعاون مع إعلام المصريين في استديو dmc، قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى“.

وأضاف في فيديو، نشره الموقع الرسمي للنادي: ”سنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي، والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدار الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء“.

يذكر أن الزمالك، يستعد حاليًا لمواجهة مصر المقاصة، يوم الأربعاء المقبل، في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيكون تردد قناة الزمالك على قمر ”نايل سات“ هو 11449 ، أفقي – 27500 – 5/6.

وستحل قناة الزمالك، على تردد قناة ”دي إم سي الإخبارية“ نفسه، التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات.

وستقدم قناة الزمالك، العديد من البرامج التي ستتحدث عن النادي العريق، مع متابعة لكافة الألعاب داخل النادي وعلى رأسها كرة القدم.

ويتم في الوقت الحالي، تجهيز الاستديوهات الخاصة، استعدادًا لإطلاق القناة، ومن المنتظر أن يكون في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل.

وستضم القناة، محللين على أعلى مستوى من المنتمين للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى وجود برامج مختلفة، حيث سيكون هناك برنامج حِواري ”توك شو“، بالإضافة إلى برامج أخرى للتواصل مع جمهور النادي، وبرنامج آخر لعرض ما تنشره الصفحات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.