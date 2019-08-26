كأس محمد السادس.. الاتحاد السكندري يقترب من دور الـ 16 بالفوز على العربي الكويتي (فيديو)

اقترب الاتحاد السكندري المصري من بلوغ دور الـ16 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه 1/0 على مستضيفه العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 على استاد صباح السالم اليوم الاثنين.

وأحرز خالد قمر مهاجم الاتحاد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 48 احتسبها الحكم إثر تسديدة نور السيد التي اصطدمت في يد أحمد رحيل الظفيري مدافع العربي داخل المنطقة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحمد إبراهيم مدافع العربي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وألغى الحكم هدفًا للاتحاد السكندري في الدقيقة 55 بداعي التسلل.

وقال قمر لقناة ”أبوظبي الرياضية“ التلفزيونية عقب المباراة: ”سعيد بافتتاح أهداف الفريق في الموسم الجديد“.

وأضاف ”هذه أول مباراة لنا في الموسم الجديد ومع الوقت سيتحسن الأداء بشكل كبير بعد الوصول للانسجام المطلوب بين اللاعبين، احترمنا فريق العربي وحققنا فوزًا مهمًا. تتبقى مباراة العودة في الإسكندرية وسنحاول تكرار الفوز. ستكون مهمتنا أسهل نظرًا لأن الدوري المصري سيكون قد انطلق“.

وسيلتقي الفريقان الشهر المقبل في الإسكندرية في مباراة الإياب ويكفي الاتحاد الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور الـ16.