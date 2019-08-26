موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الرحلة الأوروبية تحسم خليفة لاسارتي في القلعة الحمراء.. وأوناجم يثير حيرة ميتشو قبل موقعة المقاصة

يترقب جمهور النادي الأهلي المصري الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأحمر خلفًا للمدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الـ16.

وكثف فريقا الزمالك والمقاصة الاستعدادات لمواجهة ربع نهائي كأس مصر المقررة بعد غدٍ الأربعاء كما عاد فريق بيراميدز من الكونغو برازفيل استعدادًا لمواجهة ربع نهائي الكأس.

وتعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز الإثنين 26 أغسطس 2019:

الرحلة الأوروبية تحسم خليفة لاسارتي في الأهلي

شهد ملف مدرب الجديد تطورات جديدة بعد أن غادر أمير توفيق مدير التعاقدات إلى أوروبا اليوم الإثنين في رحلة تستهدف زيارة عدة دول من بينها ألمانيا، للتفاوض مع المدير الفني الذي سيقود المهمة خلفًا للاسارتي.

وفرض مسؤولو الأهلي سرية شديدة حول هوية المدرب الجديد، واكتفوا بالبيان الصادر عن لجنة التخطيط بأن هناك مفاوضات مع 3 مدربين أجانب سيتم تحديد أحدهم لتعيينه رسميًا.

وترددت أنباء عن رحيل حسين السيد ظهير أيسر الفريق إلى الإسماعيلي، ولكن اللاعب أكد لشبكة ”إرم نيوز“ أنه لم يوقع لأي فريق ومازال ينتظر قرار الأهلي النهائي سواء بقيده أو رحيله، خاصة أنه يملك عدة عروض شفوية.

أوناجم يثير حيرة ميتشو.. وميدو يحشد القوة الضاربة

أثار اللاعب المغربي محمد أوناجم حيرة المدرب الصربي ميلوتين سيردجوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك، بعد أن قدم اللاعب مستويات طيبة في التدريبات، ولكنه غاب عن مباراتي دوري أبطال أفريقيا لعدم قيده في القائمة الخاصة بالبطولة القارية.

وتأكدت جاهزية طارق حامد لاعب وسط الزمالك لخوض مباراة مصر المقاصة كما اكتفى المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بتدريبات تأهيلية، كما حضر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك المران لتحفيز اللاعبين قبل لقاء المقاصة وعقد ميتشو جلسة مع لاعبه محمود عبدالرازق شيكابالا.

وغادر فريق مصر المقاصة للإسكندرية اليوم لخوض معسكر مغلق، وعقد اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة الكفاح لعبور عقبة الزمالك واستكمال مشوار كأس مصر.

الاتحاد يتألق في الكويت.. وبيراميدز يجهز السعيد

تألق فريق الاتحاد السكندري وهزم العربي الكويتي في عقر داره بهدف نظيف سجله خالد قمر في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد صرف مكافآت إجادة للاعبي فريقه لتحفيزهم لعبور عقبة العربي في لقاء الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل.

في الوقت الذي عادت بعثة فريق بيراميدز من الكونغو برازفيل بعد عبور عقبة ايتوال الكونغولي.. وبدأ الفريق تجهيز لاعبه عبدالله السعيد لخوض لقاء حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.

وغاب السعيد عن فوز بيراميدز أمام ايتوال بسبب إصابته في عضلة السمانة.

صفقة جديدة للإسماعيلي.. والوادي ينضم لدجلة

اقترب الإسماعيلي من حسم صفقة جديدة بضم محمود معاذ ظهير أيسر فريق سموحة السكندري لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل طارق طه إلى المقاولون العرب.

واستغنى الإسماعيلي عن لاعبه شكري نجيب معارًا لنادي المقاولون العرب لنهاية الموسم الحالي.

وضم وادي دجلة اللاعب المغربي عبدالكبير الوادي قادمًا من اتحاد طنجة لتدعيم صفوفه، كما تعاقد إف سي مصر مع لاعب سموحة محمود منصور.