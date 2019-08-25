وليد أزارو يصدم النادي الأهلي المصري بقراره.. وصالح جمعة يكشف حقيقة التحقيق معه

وجه اللاعب المغربي وليد أزارو صدمة كبيرة لإدارة النادي الأهلي المصري؛ بعد أن رفض الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتمسك بالبقاء حتى نهاية عقده، ما يمنع النادي من التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد.

وقال مصدر داخل الأهلي، لـ“إرم نيوز: ”أزارو أبلغ إدارة الأهلي برفضه الرحيل في الوقت الحالي، وتمسكه بالاستمرار في صفوف الفريق، خاصة أنه قام بتجديد تعاقده ورفض احترافه في الدوري الصيني، في بداية الموسم الماضي“.

وأضاف المصدر: ”أكد أزارو أنه لن يسمح للإدارة بإجباره على الرحيل دون رغبة منه، وفي حالة الإصرار علي رحيله سيكون بفسخ التعاقد وسيرحل مجانًا وسيختار النادي الذي سينتقل له“.

وتابع: ”أزارو غاضب بشدة من طريقة تعامل إدارة الأهلي معه، واستجابتها لضغوط الجماهير والتفكير في عرضه للبيع، رغم أنها أضاعت عليه العرض الصيني الذي كان سيحصل فيه على مقابل مادي خيالي“.

ومن جانب آخر، نفى صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، تعرضه لعقوبة من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي؛ بسبب عودته للسهر مرة أخرى في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”صالح أكد أنه لم يخضع للتحقيق من قبل سيد عبدالحفيظ ، ولم توقع عليه أي عقوبة كما تردد في وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة“.

وأضاف المصدر: ”صالح أكد أنه ملتزم بشدة في التدريبات ولم يعد للسهر مرة أخرى، وينتظر انطلاق مباريات الدوري العام ليعود للتشكيل الأساسي للقلعة الحمراء“.