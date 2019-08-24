موجز أخبار الأهلي والزمالك: 3 مرشحين لتعويض رحيل وليد أزارو.. وثورة تصحيح في اتحاد الكرة المصري

خطف عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، الأضواء بعدما عقد أول مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة المؤقتة واتخاذ قرارات مهمة وصفها البعض بثورة التصحيح.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم السبت.

ثورة تصحيح في اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبول استقالة مديره التنفيذي ثروت سويلم، وإعادة تشكيل جميع اللجان في الأسبوع المقبل، مع تكليف وليد العطار بالقيام بأعمال المدير التنفيذي مؤقتًا.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة خلال مؤتمر صحفي، أنه سيعمل على انتظام جدول الدوري، ووضع جدول ثابت ومعلن حتى النهاية، كما سيتم العمل على تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري من خلال تدريب الحكام عليها.

وأشار الجنايني إلى أن المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيًا، وهناك مفاضلة بين 6 أسماء مرشحة على الساحة سيتم الاختيار من بينها، مؤكدًا أنه لن يجامل ناديه الزمالك وسيكون على الحياد بين جميع الأندية.

ونشبت أزمة حادة بعد صدور بيان عن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، ورئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية، أكد أنه سيتم دمج اللجنة الخاصة بالعمومية بلجنة عمرو الجنايني، وفقًا لمكالمة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، به.

ونفى الجنايني وجود أي دمج بين اللجان، مؤكدًا أنه لا يعترف سوى بخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وهو ما جعل الطويلة يؤكد أن الجمعية العمومية سترفض تمامًا التعامل مع لجنة عمرو الجنايني.

3 مرشحين لخلافة أزارو في الأهلي

ترددت أنباء قوية عن رغبة الأهلي في الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، رغم أنه لا يوجد عروض رسمية له بحسب مصادر بالقلعة الحمراء.

وبدأ مسؤولو الأهلي التحرك بكل قوة من أجل ضم مهاجم سوبر، وتم حصر قائمة عاجلة للتفاوض معها، وهم: جاسكون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي، ولكن إدارة ناديه رفضت رحيله، وثنائي أورلاندو الجنوب أفريقي تيمبانسكي لورش، وجاستن تشونجا وهو ما يسعى مسؤولو النادي إلى حسمه.

وعقدت لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات ملف المدرب الجديد في المرحلة المقبلة.

أزمة جديدة في الزمالك

دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أزمة جديدة بعد البيان الذي أصدره صبري نخنوخ، إحدى الشخصيات التي هاجمها مرتضى في الساعات الماضية، وأعلن اللجوء للقضاء.

وخاض الزمالك لقاء الإياب ضد ديكيداها الصومالي، في الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة إصابة محمد حسن لاعب الوسط في الركبة.

ديسابر يحذّر بيراميدز.. والمهدي حارسًا أمام إيتوال

حذَّر الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبيه من الاستهتار أو التهاون في لقاء إيتوال بطل الكونغو برازفيل في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية رغم الفوز بنتيجة 4-1.

وأكد ديسابر خلال تصريحات صحفية أن فريقه يملك الخبرات في التعامل مع تغير أجواء الملعب، موضحًا أن الإدارة وفرت طائرة خاصة، وهو ما ساعد الفريق على تجنب الإجهاد.

أزمة الظهير الأيسر تضرب الإسماعيلي

اشتكى محمود جابر، المدير الفني للإسماعيلي، من أزمة الظهير الأيسر للفريق بعد رحيل طارق طه إلى بيراميدز.

وطلب جابر التعاقد مع ظهير أيسر مميز وتحديدًا بهاء مجدي ظهير الفريق الأسبق والذي يلعب في الزمالك.