موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الأحمر يفاضل بين مدرستين.. والأبيض ينهي أزمة مستحقات أغوغو

تصدر اسم النجم الغاني جونيور أغوجغو مهاجم فريق الزمالك الأسبق المشهد بعدما فارق الحياة، عقب وعكة صحية تعرض لها في السنوات الأخيرة وصراع طويل مع المرض.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 22 أغسطس 2019:

الزمالك يعلن نهاية أزمة مستحقات أجوجو

أعلن نادي الزمالك المصري نهاية أزمة مستحقات لاعبه السابق الغاني جونيور أغوغو بعد وفاته، وأكد هاني زاده عضو مجلس الإدارة عبر بيان رسمي أنه طبقًا للوائح والقوانين الدولية فقد سقطت جميع حقوق اللاعب عقب وفاته، قائلًا: ”وجب التوضيح أن تصريح اليوم هدفه شرح بسيط لقوانين الفيفا التي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية في حالة وفاة اللاعب“.

وتابع: ”لم ندخل في الشق الإنساني الذي يقضي بحفظ حق الورثة. نادي الزمالك منذ إنشائه لم يأكل حق مظلوم.. الحمد لله مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار مرتضي منصور توصل لتسوية مع أجوجو رحمة الله عليه“.

وانتقد زادة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس مؤكدًا أنه لم يلتزم ببنود عقد أغوغو، كما أنه أيضًا حجز على أرصدة النادي ما تسبب في تأخر صرف المستحقات، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يأكل حقوق أحد.

وواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها بطل الصومال بعد غدٍ السبت في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، واقترب طارق حامد لاعب الوسط من الغياب لعدم مشاركته في المران واكتفائه بتدريبات تأهيلية.

الأهلي يفاضل بين المدرستين البرتغالية والألمانية

يفاضل النادي الأهلي بين المدرسة البرتغالية التدريبية بعدما دخل في مفاوضات مع عدة مدربين على رأسهم جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، وأيضًا المدرسة الألمانية مع التفاوض مع المدرب المخضرم فيليكس ماجات.

وخاض الأهلي مرانه الأخير يوم الخميس، قبل لقاء اطلع بره بطل جنوب السودان على ملعب برج العرب بالإسكندرية غدًا الجمعة بدوري أبطال أفريقيا، وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت القائمة النهائية التي تخوض اللقاء وضمت الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، ومحمود متولي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمود وحيد للدفاع، وحمدي فتحي وحسام عاشور وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات والأنجولي جيرالدو وأحمد الشيخ للوسط، والنيجيري جونيور أجاي وصلاح محسن للهجوم.

وخرج من القائمة الحارس شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن والمغربي وليد أزارو وصالح جمعة ومحمد هاني والتونسي علي معلول لعدم الجاهزية.

بيراميدز يطير للكونغو.. ويرفض المغامرة بالشناوي

غادرت بعثة فريق بيراميدز اليوم الخميس إلى الكونغو برازفيل استعدادًا لخوض لقاء النجمة الكونغولي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الرحلة جلسات بين ممدوح عيد المدير التنفيذي وبعض اللاعبين على رأسهم عبدالله السعيد وعبد الله بكري، بينما استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني على عدم المغامرة بالحارس أحمد الشناوي لإصابته في العضلة الضامة.

المعلم على أعتاب العودة لمنتخب مصر

اقترب حسن شحاتة من العودة لقيادة منتخب مصر من جديد بعدما ارتفعت أسهمه في اجتماع لجنة اتحاد الكرة المؤقتة.

ويحظى المعلم بدعم من عدد كبير من أعضاء اللجنة في ظل قوة شخصيته وخبراته الطويلة، واستقر الاتحاد على تعيين حماده صدقي مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربًا مساعدًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

الحرس والمقاولون يتراجعان عن 4 صفقات

تراجع ناديا حرس الحدود والمقاولون عن 4 صفقات، ورفض المقاولون ضم البوركيني برنس باري بعد توقيع العقود معه، كما تراجع الحرس عن 3 صفقات ليبية هم أحمد الكوري وسالم روما وأحمد التربي.

واختار الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف 24 لاعبًا للسفر للكويت لمواجهة العربي يوم 26 أغسطس الجاري في البطولة العربية وهم عماد السيد، محمود الزنفلي، صبحي سليمان لحراسة المرمى

وفي خط الدفاع محمود شعبان، أسامة عزب، السيد سالم، صبري رحيل، محمد أنور، محمود رزق، مروان النجار، إسلام جمال، مروان عطية، وفي خط الوسط نور السيد، أحمد نبيل مانجا، كريم الديب، أحمد حجي، أيمن غباشي، خالد متولي، الإيفواري رزاق سيسيه، أحمد رفعت، أحمد راشد، هشام محمد.

وفي خط الهجوم خالد قمر، الأوغندي إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو.