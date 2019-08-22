النادي الأهلي المصري يغلق ملف نبيل معلول

جدد نادي الترجي الرياضي التونسي، مفاوضاته مع علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، لضمه لصفوف الفريق، سواء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من معلول لـ ”إرم نيوز“: ”الترجي استغل تواجد علي معلول في تونس بعد حصوله علي إجازة بعد خروج الأهلي من بطولة كأس مصر، وفتح معه مفاوضات جدية لضمه لصفوف الفريق، وعرض عليه مقابلًا ماديًا مغريًا تعويضًا عن الراتب الذي يحصل عليه من الأهلي“.

وأضاف المصدر: ”علي معلول جدد رفضه الانتقال لصفوف نادي الترجي، بسبب رغبته في الاستمرار بصفوف الأهلي بعد تجديد تعاقده مع النادي، واحترامًا لجماهير الصفاقسي التي ترتبط بعلاقة خاصة مع اللاعب بعد أن كان كابتن الفريق قبل انتقاله للقلعة الحمراء“.

ومن جانب آخر، أغلقت إدارة الأهلي ملف التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل معلول، بعد أن ترددت أنباء عن وجود مفاوضات من جانب الإداره معه ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلفًا لمارتن لاسارتي.

وأكدت لجنة التخطيط أن التعاقد مع مدرب عربي للأهلي غير وارد، خاصة أن هناك مدربين مصريين من أبناء النادي هم أحق بتولي المنصب في حالة عدم التعاقد مع مدير فني من أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

وكان وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، قد عرض على الإدارة الحمراء التعاقد مع نبيل معلول خلفًا لمارتن لاسارتي، في ظل امتلاكه شخصية قوية وخبرة طويلة في القارة الأفريقية.