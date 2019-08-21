عمرو الجنايني يكشف عن أبرز أولوياته عقب تعيينه رئيسًا مؤقتًا لاتحاد الكرة المصري

سيكون اختيار مدرب جديد لمنتخب مصر ضمن أولى مهام عمرو الجنايني، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الثلاثاء، تعيينه رئيسًا للجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري بعد استقالة مجلس الإدارة السابق عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن الفيفا في بيان بموقعه على الإنترنت تعيين الجنايني على رأس اللجنة التي تضم أيضًا محمد فضل، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس الأمم الأخيرة، لمدة أقصاها 31 يوليو تموز 2020 من أجل ”إدارة شؤون الاتحاد المصري.. وأن تكون بمثابة لجنة انتخابية لتنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد“.

واستقال هاني أبوريدة – وهو عضو في مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (كاف) – من رئاسة الاتحاد المصري بعد خروج مصر من دور الستة عشر في كأس الأمم التي استضافتها على أرضها على يد جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وقال الجنايني (54 عامًا) في مقابلة مع قناة ”نايل سبورت“ التلفزيونية: ”من ملفاتنا الساخنة جدًا اللي في أولوياتنا في البداية.. أول حاجة لازم يكون عندنا جهاز فني محترم ومدرب“.

ولم يحدد الجنايني جدولًا زمنيًا لتعيين مدرب جديد خلفًا للمكسيكي خافيير أغيري الذي رحل بعد الخروج من كأس الأمم.

وأضاف الجنايني – وهو مصرفي مخضرم وعضو سابق في مجلس إدارة الزمالك، ثاني أكثر الأندية المصرية نجاحًا – ”ما أعد به هو العدل لكل الناس، لكل الأندية، وعدم الكيل بمكيالين في أي شيء“.

”كل اللي أنا بطلبه الدعم من جميع أفراد المنظومة علشان الملف الصعب ده نعرف نوصل بيه للمكانة اللي المفروض الكرة المصرية تكون فيها“.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن حسام البدري، مدرب الأهلي السابق، وحسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، يتقدمان الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية.