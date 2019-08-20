موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: نهاية أزمة لاسارتي و5 بدائل لخلافته.. وجنش غاضب من هجوم مرتضى منصور

شهد يوم الثلاثاء عدة ملفات وتطورات مهمة في الكرة المصرية، خاصة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز مع بعض الصفقات لتدعيم صفوف بعض الأندية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الثلاثاء:

الأهلي ينهي أزمة لاسارتي ويقيم حفل الوداع

أنهى النادي الأهلي أزمة مدربه الأوروغوياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه بخصوص الشرط الجزائي، بعدما عقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومسؤولي القلعة الحمراء.

ووافق لاسارتي على جدولة الشرط الجزائي على 3 أقساط خلال الشهرين المقبلين، رافضًا التنازل عن أي مبالغ مالية للأهلي، خاصة أن قرار رحيله جاء من إدارة القلعة الحمراء وليس من جانبه.

وأقام الجهاز الفني للأهلي حفلًا لتوديع لاسارتي ومعاونيه الثنائي الأوروغوياني سباستيان المدرب المساعد وأليخاندرو المعد البدني.

وألقى لاسارتي كلمة ودع خلالها جماهير الأهلي ولاعبيه، ووجه الشكر للجميع على الفترة التي قضاها، وتمنى للفريق التوفيق كما نصح الجميع بالتكاتف.

وخاض الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان التي ستُقام يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا في إستاد برج العرب في الإسكندرية.

وشهد المران جاهزية صانع الألعاب وليد سليمان، واكتفى الثلاثي رمضان صبحي ورامي ربيعة وصالح جمعة بتدريبات تأهيلية، بينما حصل التونسي علي معلول الظهير الأيسر على إجازة وسيغيب عن المباراة.

5 بدائل لتدريب الأهلي

حددت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل 5 بدائل فقط لخلافة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقررت اللجنة تصفية أسماء 30 مدربًا مرشحًا إلى 5 مدربين فقط لاختيار الأنسب، منهم لقيادة الفريق الأحمر بحسب بيان صادر عن القلعة الحمراء.

وتبدو أسهم الثلاثي الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي السابق والأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي السعودي السابق والتشيكي كارل ياروليم مدرب الأهلي السعودي الأسبق مرتفعة لدخول القائمة النهائية للمرشحين لخلافة لاسارتي.

???? ???? بدأت لجنة التخطيط في اختيار الخمسة الأفضل بين السير الذاتية للمدربين وفقًا للمعايير التى وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية. ???? #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FJ02r8YHde — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 20, 2019

مرتضى يكشف جهاز ميتشو

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“، ويضم ستيفان آدم مدربًا عامًا وأيمن عبد العزيز مدربًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا، بجانب جيري نيمنين مدربًا لحراس المرمى وفرانك بلاين معدًّا بدنيًّا.

وشن مرتضى هجومًا حادًا على إدارة الأهلي، موضحًا أن القلعة الحمراء أقالت نفس العدد من المدربين، مثلما يفعل الزمالك ولم يوجه أحد اللوم لها.

وهاجم مرتضى الحكم الدولي جهاد جريشة بجانب انتقاداته للحارس محمود عبد الرحيم جنش، مؤكدًا أنه يصيب نفسه في المران رغم تجاهل مدرب حراس المنتخب السابق أحمد ناجي له.

جنش غاضب من هجوم رئيس الزمالك

يعيش محمود جنش حالة من الغضب الشديد تجاه رئيس نادي الزمالك؛ بسبب تعمد الهجوم عليه والحديث عن امتلاك الفريق 3 حراس مرمى هم الأفضل، مؤكدًا أن ليس بينهم حارس مجنون يصيب نفسه في المران.

ويعاني جنش من إصابة في وتر إكيليس، ومازال يحتاج لأكثر من 7 شهور للعلاج من إصابته، وتم رفع اسمه من القائمة المحلية للزمالك.

بيراميدز يرتب رحلة الكونغو

كلف مسؤولو نادي بيراميدز محمد عادل صديق المدير الإداري للفريق، بالسفر إلى الكونغو قبل سفر البعثة بـ48 ساعة، من أجل ترتيب إجراءات الإقامة وملاعب التدريب في الكونغو.

وغادر المدير الإداري ومعه شريف جمال مسؤول العلاقات الخارجية في نادي بيراميدز للكونغو قبل البعثة التي تغادر بعد غدٍ الخميس؛ استعدادًا لخوض مباراة الإياب للدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجمة الكونغولي المقررة يوم 25 من الشهر الحالي.

وتأكدت جاهزية الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر.

المقاولون يضم ياسين.. والاتحاد يتعاقد مع لاعب الأهلي

أعلن نادي المقاولون العرب التعاقد مع عبد الله ياسين صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع هشام محمد لاعب وسط فريق الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع الفريق الأحمر.

تكريم رئاسي لأبطال اليد

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر للناشئين تحت 19 عامًا الفائز مؤخرًا بلقب كأس العالم الذي أقيم في مقدونيا.

ووجه الرئيس السيسي المسؤولين بدعم لعبة كرة اليد وتطويرها بما يناسب الإنجازات الكبيرة التي تحققها اللعبة.