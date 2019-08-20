مرتضى منصور يكشف تفاصيل عقد مدرب نادي الزمالك الجديد ”ميتشو“

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وقال منصور في مؤتمر صحفي إن ”عقد ميتشو يمتد موسمًا كاملًا مقابل مليون و200 ألف دولار، والشرط الجزائي بقيمة شهرين على النادي أو المدرب“.

وأضاف: ”أنا متفائل بإمكانيات المدير الفني الجديد وقدرته على تحقيق النجاح“.

وأوضح: ”النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع ميتشو فور إقالة مدربه الأوروغوياني لاسارتي، إلا أنه رفض ذلك الأمر نهائيًا؛ احترامًا لكلمته مع مجلس إدارة النادي الأبيض“.

وبدأ ميتشو مسيرته التدريبية مع نادي ”كمبالا سيتي“ الأوغندي، حيث قاد الفريق في 3 مواسم بين عامي 2001 و2004، وقاد الفريق في موسم 2001 – 2002 للتتويج بالدوري، ثم حافظ على اللقب في الموسم التالي.

وفي عام 2004، انتقل ميتشو لقيادة فريق سان جورج الإثيوبي، حصل معه خلالها على ثلاثة ألقاب بالدوري المحلي.

وفي 2006، انتقل المدرب الصربي لقيادة فريق ”أورلاندو بايرتس“ بطل جنوب أفريقيا، ليحقق مفاجأة ويقود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال القارة السمراء، قبل أن يغادر في يناير/ كانون الثاني 2007 لقيادة فريق ”يانج أفريكانز“ ليقود الفريق للتتويج بالدوري التنزاني.

وعاد ميتشو مجددًا لتولي قيادة فريق سان جورج الإثيوبي، واستمر معه حتى موسم 2010، حصد خلالها لقبي دوري إثيوبيا والكأس الإثيوبية وكأس ”سيكافا“ للأندية (بطولة كرة قدم للبلدان الواقعة في وسط وشرق أفريقيا).

وقد تولى ميتشو قيادة الهلال السوادني خلال موسمي 2010 و2011، فاز خلالها بلقب الدوري.

وفي 2011، بدأ ميتشو أولى خطواته في تدريب المنتخبات، بتولي القيادة الفنية للمنتخب الرواندي تلاه مباشرة تدريب أوغندا.

وفي 3 أغسطس/ آب 2017، أعلن نادي ”أورلاندو بايرتس“ عودة ميتشو مرة أخرى لقيادة الفريق، ليعود معه من جديد إلى دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات.