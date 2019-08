الكشف عن القيمة الحقيقية لمكافآت لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد التتويج بكأس العالم (فيديو)

تداولت تقارير إعلامية أنباء عن منح كل لاعب من منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد فوزه بكأس العالم، مكافأة ضئيلة تقدر بـ1500 جنيه فقط (حوالي 83 دولارًا).

وقال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، خلال برنامج ”الحكاية“ مع الإعلامي عمرو أديب على ”إم بي سي مصر“، إن هذا هو المبلغ الذي سيصرفه الاتحاد لكل لاعب تبعًا لإمكانياته المحدودة، مشيرًا إلى أن لائحة الاتحاد لا تتضمن بندًا للمكافآت وإنما يتم تقديرها بقرار من مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس اتحاد اليد أن هناك مكافأة كبرى تقدمها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، شاكرًا دعم الوزارة للاتحاد وللمنتخب حتى الوصول إلى هذا اللقب الكبير.

ولكن ”نصر“ عاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الماتش“ على قناة ”صدى البلد“، وأوضح: ”بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للشباب منذ أسابيع، حصل كل لاعب على مكافأة قدرها 59 ألف جنيه، أما اللاعبين الحاليين فسيحصل كل لاعب على 110 أو 120 ألف جنيه تقريبًا“.

وأتم: ”البعض فسر تصريحاتي حول المكافآت بشكل خاطئ، المكافأة من الاتحاد نفسه 1500 دولار وليس جنيهًا، وهذا قرار فوري من مجلس الإدارة لا علاقة له بمكافأة الوزارة“.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا للكشف عن حقيقة المكافآت الخاصة بلاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد فوزي، عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، إن الوزارة ستصرف مكافأة المركز الأول لمنتخب الناشئين بما يقدر بـ112.500 ألف جنيه لكل لاعب، بحسب اللائحة.

وأضاف أن الوزارة صرفت مكافأة المركز الثالث لمنتخب اليد للشباب بقيمة 59 ألف جنيه لكل لاعب، في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بإسبانيا، وأسفرت عن تتويج فرنسا بمونديال اليد للمرة الثانية في تاريخه، وكرواتيا بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصول منتخب مصر للشباب على المركز الثالث بالبطولة.

.@EHF_eg ???????? are the #NorthMacedonia2019 champions! ???? They defeat @DHB_Teams ???????? 32:28 to become the first non-European team to win the U19 world title ???????????? pic.twitter.com/IIB11HEcDt

— IHF (@ihf_info) August 18, 2019