لاسارتي ينفعل ويترك مؤتمر مباراة الأهلي وبيراميدز.. وتركي آل الشيخ يعلق على خسارة الفريق الأحمر (فيديو)

انفعل مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء الفريق أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بهدف نظيف والخروج من بطولة كأس مصر.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي: ”لا أتفق مع أي شخص يقول إنه لا توجد كيمياء بيني وبين الفريق، نحن منذ أيام قليلة حققنا الفوز بالدوري، وحققنا الفوز على الزمالك، وكنا نقدم أداء مميزا، واليوم هي مباراة في كرة القدم ولا يجوز التقييم بالقطعة.

وأَضاف لاسارتي: ”طبيعي أن تكون نتيجة غير مرضية، ولم نبحث إلا عن الفوز، خاصة أننا كنا الأفضل في الشوط الأول، وأضعنا بعض الفرص وبيراميدز سجل هدفا سبب توتر لدى مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات“.

وتابع: ”طلبنا لاعبين أفضل من الموجودين حاليا في بعض المراكز، ولكن لم يتوفر الأمر بالنسبة لخط لهجوم؛ لأن هناك عوامل مادية تحكم الأمر، وهذا منعنا من ضم مهاجم جديد.

وعلى جانب آخر، علق تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، على فوز فريق السابق، رغم قيامه ببيع حصته في النادي.

وقال تركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة.. ألميريا (روح الفنلة الحمراء) 3-0.. ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص“.

وضرب بيراميدز موعدا مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطي الأهلي.

ويعد سيبستيان ديسابر هو المدرب الثالث لبيراميدز الذي ينتصر على الأهلي هذا الموسم، بعد حسام حسن ورامون دياز.

رحيل لاسارتي

إلى ذلك، أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن هناك اتصالا بين معظم أعضاء مجلس الإدارة، من أجل مناقشة مصير المدير الفني للفريق، حيث اتفق معظم أعضاء المجلس، وعلى رأسهم العامري فاروق، نائب رئيس النادي، على ضرورة التحدث مع محمود الخطيب، رئيس النادي، ومطالبته بتوجيه الشكر للمدرب الأورغواياني.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الأعضاء قد اتفقوا على تقديم استقالة جماعية في حالة إصرار الخطيب على التمسك بلاسارتي، كما حدث في السابق.

كان الخطيب قد وعد مجلس الإدارة بدراسة الأمر، فيما يخص رحيل المدير الفني عقب الخسارة بخماسية من صن داونز، وكذلك قبل مباراة بيراميدز في الدور الثاني في الدوري المصري، ولم يف بعهده معهم، وتمسك باستمرار المدرب بحجة عدم وجود بدائل متاحة في الوقت الحالي، بجانب ضيق الوقت وخطورة التغيير في الوقت الراهن.

وينضم مع العامري فاروق أغلب أعضاء المجلس، وعلى رأسهم خالد الدرندلي وجوهر نبيل ورانيا علواني.