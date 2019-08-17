النادي الأهلي يسقط أمام بيراميدز ويودع كأس مصر (فيديو)

تأهل فريق بيراميدز لدور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي 1 / صفر اليوم السبت في دور الستة عشر.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه إريك تراوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

واضطر الأهلي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71، بعد طرد أيمن أشرف.

وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز في المباراتين اللتين جمعتهما بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي 1 / 2 وصفر / 1.

وبذلك يلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في دور الثمانية لكأس مصر، بينما يودع الأهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي عن طريق بيراميدز، فقد أطاح بالأهلي من النسخة الماضية بمسمّاه القديم ”الأسيوطي“ كما واصل بيراميدز تفوقه الواضح على الفريق الأحمر، بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري هذا الموسم.