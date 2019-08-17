هدف مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. الفريق الأحمر يتأخر 1-0 (فيديو)

سجل إيريك تراوري الهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأجلت مباراة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز منذ 28 فبراير الماضي بقرار من الأمن، بعدما حدث خلاف حول إمكانية إقامة اللقاء بعدما استبدل اتحاد الكرة مواجهتهما في الدوري ليقام الكأس في نفس التوقيت.

ويبحث الأهلي حين يواجه بيراميدز عن تحقيق أول فوز، منذ 547 يومًا حين انتصر لآخر مرة على الفريق بمسماه القديم (الأسيوطي) في بطولة الدوري الموسم الماضي يوم 12 فبراير 2018.

خسر الأهلي منذ ذلك الحين 3 مباريات أمام منافسه في مباراة اليوم الأولى التي كانت في ربع نهائي الكأس، وخسر حينها بهدف نظيف، ثم خسر مباراتي الدوري الممتاز في الموسم الماضي بنتيجة 2-1 في الدور الأول، ثم 1-0 في الدور الثاني.

ويبحث الأهلي إمكانية تجاوز بيراميدز من أجل استمرار مسيرته نحو اللقب الذي لم يفز به خلال النسخ الست الماضية سوى مرة واحدة، وسط سيطرة كبيرة للغاية من جانب المنافس التقليدي الزمالك الذي حقق البطولة 5 مرات.

وخاض الفريقان 7 مباريات سابقة في بطولة الدوري والكأس، حقق الأهلي الفوز في ثلاثة وخسر مثلها وتعادل في واحدة .

كانت أكبر نتيجة بين الفريقين عندما حقق الأهلي الفوز على الأسيوطي، المسمى القديم لبيراميدز، بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

عبدالله السعيد اللاعب الوحيد الذي سجل في مرمي الفريقين وهو هداف اللقاءات برصيد 3 أهداف بينما جاء وليد سليمان في المركز الثاني برفقة مؤمن زكريا بهدفين.

سجل مهاجمو الأهلي 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

النادي الأهلي توج بلقب الكأس 15 مرة آخرها عام 2017 متفوقًا على الزمالك الذي توج بها 13 مرة آخرها عام 2018، بينما لم يحصد بيراميدز أي لقب حتى الآن.