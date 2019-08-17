الصربي ميتشو عن تولي تدريب نادي الزمالك: كلام فارغ وقد أوافق بشرط

قال الصربي ميلوتين سريدويفيتش ”ميشو“ المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، إن ما تم الإعلان عنه من جانب مسؤولي نادي الزمالك المصري بالاتفاق معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم للقلعة البيضاء مجرد هراء ومزاعم لا يعلم عنها شيئًا.

وتابع ميتشو في تصريحات أوردها موقع ”timeslive“ أنه استقال من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مساء يوم الجمعة وقبلها بـ24 ساعة قال مرتضى منصور إنه تعاقد معه من أجل تدريب الزمالك وإنه سيصل إلى القاهرة يوم الأحد للتوقيع على العقود وهو غير حقيقي.

وأضاف أن مرتضى منصور أعلن أنه كان يريد من خلال الإعلان عن تعاقده معه بـ ”الخدعة“ حتى يكشف أعداء النادي على حد قوله.

وأوضح ميتشو أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح يوم السبت الماضي في إسطنبول أثناء انتقاله إلى منزله في صربيا حيث تعاني والدته من الإصابة بسرطان الثدي وأن كل ما يشاع عن تدريبه نادي الزمالك مجرد هراء.

وكشف المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أنه سيتواجد في صربيا من أجل الاطمئنان على والدته ثم سيعود إلى أفريقيا وإذا أراد مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد معه فعليه دفع الملايين.

وتابع: ”أنا أستغرب من تصريحات مرتضى منصور بالتعاقد معي دون وجود مفاوضات“ ووجّه له حديثه قائلًا: ”كيف يمكن أن تكون شخصًا رياضيًا وتفعل مثل هذه الأشياء بهذه الطريقة؟“

واستطرد: ”لقد كان يتسول من أجل أن أوافق على تدريب الفريق وربما يتحقق ذلك والمهم حاليًا أني لم أوقع على أي عقود لتدريب الزمالك“.