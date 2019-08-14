أزمة بين لاسارتي وصالح جمعة في النادي الأهلي المصري.. و“حمودي“ ينفي مفاوضات الزمالك

دخلت العلاقة بين صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي المصري ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في نفق مظلم خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة وزن اللاعب والكسل في التدريبات.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”لاسارتي أبدى عدم رضاه عن مستوى صالح جمعة، رغم مشاركته بشكل أساسي في لقاء اطلع بره بعد الإصابة التي تعرض لها وليد سليمان أخيرًا“.

وأضاف: ”لاسارتي هدد صالح جمعة بالاستبعاد من تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادة الكبيرة في وزن اللاعب وعدم الاجتهاد في التدريبات، وهو ما تسبب في ظهوره بمستوى غير جيد في لقاء اطلع بره في بطولة أفريقيا“.

وتابع: ”لاسارتي أكد لجمعة أن وجود محمد مجدي قفشه سيشكل تهديدًا لتواجده في التشكيل خلال الفترة المقبلة، إذا لم يجتهد في التدريبات، ويخضع لبرنامج مكثف لينقص من وزنه ويرفع معدل اللياقة البدنية“.

من جانب آخر كشف أحمد حمودي لاعب وسط الأهلي الذي تم فسخ تعاقده بالأمس مع القلعة الحمراء، حقيقة دخوله في مفاوضات مع الزمالك للانتقال لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا.

وقال حمودي في تصريحات لإرم نيوز: ”لا توجد أي مفاوضات من قبل الزمالك للتعاقد معي سواء بشكل رسمي أو شفهي، وما ينشر عن هذا الأمر غير صحيح“.

وأضاف: ”لدي عدد من العروض المحلية والعربية، وسأعلن عن النادي الذي سأنتقل إليه خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء التفاوض والتوقيع على العقود الرسمية“.

يذكر أن الأهلي فسخ التعاقد مع أحمد حمودي بالتراضي ومنحه حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه، تقديرًا للفترة التي قضاها في النادي دون إحداث أي أزمات.