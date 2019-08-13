موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. صراع الرحيل المجاني يشعل القلعة الحمراء.. ومرتضى منصور يفاضل بين 3 مدربين

شهدت الساحة الكروية المصرية أحداثًا مثيرة خاصة على صعيد الأندية الكبرى: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

وتصدر المشهد ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بعد اجتماعات مكثفة عقدها مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بجانب ملف الراحلين في النادي الأهلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 .. فإلى السطور التالية:

مرتضى يفاضل بين 3 مدربين للزمالك

يفاضل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بين 3 أسماء تعد الأقرب لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

وتبدو حظوظ المدرب الصربي ميتشو ومواطنه ألكسندر ستانوفيتش بجانب اليوناني مارينوس أوزينيدوس الأقرب لتدريب الزمالك لاعتبارات مالية وفنية.

واعتذر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق، عن عدم العودة للزمالك بسبب ظروف صحية بعد جلسة عقدها مع نجلي رئيس النادي.

وأعلن مرتضى تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق لمغالاة الأخير في مطالبه مشددًا على أن هناك من حرض دياز على هذه التصرفات لإفساد المفاوضات.

وتضم قائمة المرشحين 3 أسماء أخرى ،هي: الإيطالي جيوفاني دي بياسي، والسويسري رينيه فايلر، والصربي فالدان ميلويفيتش، ولكن ارتفاع قيمة الرواتب السنوية للمدربين الثلاثة بجانب ارتباط فالدان بقيادة فريق رد ستار الصربي يصعب المفاوضات.

موافقة أمنية.. وعودة ساسي

حصل الزمالك على موافقة أمنية بحضور 10 آلاف مشجع في لقاء ديكاداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب في الإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الزمالك عودة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد نهاية إجازته السنوية التي حصل عليها كما واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر التدريبات التأهيلية.

ويفاضل بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق بين عرضي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي للانتقال إلى أحدهما في الموسم الجديد بعد أن تعذر قيده في قائمة الفريق.

رحيل حمودي.. وأزمة الرحيل المجاني في الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل صانع ألعاب الفريق أحمد حمودي بعد فسخ عقده بالتراضي نظير التنازل عن مستحقاته بناء على رغبة الطرفين بحسب بيان رسمي صادر عن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

واستقر الأهلي على إعارة ناصر ماهر صانع الألعاب الصاعد إلى سموحة مقابل قطع إعارة عمرو بركات الذي انضم نهائيًا للجونة، بجانب انضمام لاعب سلة سموحة محمود الزيات وأحد لاعبي فريق اليد للأهلي.

وأصبحت أزمة الرحيل المجاني عنوان المشهد بعدما تبقت 4 مقاعد أمام الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي وهناك 9 أسماء تتنافس على القيد المحلي،هي: سعد سمير، وكريم وليد نيدفيد، وباسم علي، وحسين السيد، ومؤمن زكريا، ومحمد شريف، ومحمد محمود، وأحمد حمدي، وهشام محمد.

وأعار الأهلي وفقًا للوائح قيد اتحاد الكرة 3 لاعبين من الفريق الأولمبي، هم: أحمد ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، للجونة بجانب إعارة عمرو جمال للصفاقسي التونسي، وأحمد علاء لطلائع الجيش، كما تم الاتفاق على إعارة ناصر ماهر، ويتبقى أمامه إعارة لاعبين فقط بعد الاستغناء نهائيًا عن عمرو بركات، وإسلام محارب، ومحمد نجيب، وأحمد حمودي.

ويخشى الأهلي سيناريو الرحيل المجاني الذي يلوح به أكثر من لاعب في ظل وجود نية لقيد الرباعي: سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، وباسم علي، أو أحمد حمدي محليًا.

وتشهد الساعات المقبلة استغناء الأهلي نهائيًا عن هشام محمد لاعب الوسط للاتحاد السكندري أو وادي دجلة بجانب الاتجاه لإعارة محمد شريف ومؤمن زكريا.

ويخشى الأهلي رحيل حسين السيد الظهير الأيسر مجانًا في ظل وجود اتصالات من الزمالك بجانب رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وليد سليمان يعلن جاهزيته لمواجهة بيراميدز

أعلن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي جاهزيته لخوض لقاء بيراميدز، يوم السبت المقبل، في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وشارك وليد في مران الفريق بعد تخلصه بنسبة كبيرة من إصابته التي تعرض لها.

وشهد المران فقرات استشفائية، كما أدى رمضان صبحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

بيراميدز يجهز فاروق ولومالا

فرض الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، السرية على تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وبدأ ديسابر تجهيز صانع الألعاب محمد فاروق بعد شكواه من آلام عضلية، كما وضع برنامجًا بدنيًا مكثفًا للمهاجم الأوغندي عبده لومالا الوافد من الدوري السويدي والذي لم يشارك في لقاء النجمة الكونغولي بالكونفيدرالية الأفريقية لعدم وصول بطاقته الدولية.

الإسماعيلي يستعد بمعسكر أكتوبر.. وأزمة غريندو تتصاعد في بورسعيد

قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة محمود جابر إقامة معسكر تدريبي في مدينة 6 أكتوبر قبل بداية الموسم الجديد.

وضم الفريق جميع لاعبيه مع السماح بتأخر لحاق الثلاثي العراقي همام طارق لإتمام بعض الأوراق الخاصة به قبل العودة إلى مصر بجانب محمد صادق للإصابة وباهر المحمدي لظروف أسرية.

وتصاعدت أزمة محمد غريندو، لاعب المصري، بعد أن رفض النادي بيعه لسموحة، وانضم اللاعب للتجنيد وأصبح بقاؤه مع الفريق محل شك.

ويسعى غريندو إلى إقناع ناديه للرحيل إلى نادي الإنتاج الحربي الذي يسعى لضمه خاصة بعد ارتباطه بالتجنيد.