بسبب مرتضى منصور.. رامون دياز يتراجع عن تدريب نادي الزمالك المصري

تراجع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن قرار الموافقة على تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، خلال الموسم المقبل.

وقال خالد الغندور، كابتن الزمالك الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”دياز يعتذر عن تولي مهمة تدريب فريق الزمالك، بعد عدم الموافقة على شروطه قبل توقيع العقود“.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“: إن دياز كان على بعد خطوة من التوقيع للزمالك، لكنه طلب بعض البنود في العقد حتى يضمن عدم تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمله، لكن الأخير رفض مما أدى إلى فشل المفاوضات في النهاية.

وأضاف المصدر أن دياز تلقى اتصالات هاتفية من بعض المقربين منه في مصر، وطلبوا منه التراجع عن قرار تدريب الزمالك، بسبب صعوبة التعامل مع مرتضى منصور وتدخله المستمر في عمل أي مدير فني يتولى تدريب الفريق.

يذكر أن مرتضى منصور قرر عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل؛ لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي.