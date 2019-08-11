موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. غضب معلول يثير الجدل وصراع مبكر على نجم الإسماعيلي

قدّم فريق الأهلي بداية قوية بمشواره بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز سهل على حساب مضيفه اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة (4/0) في ذهاب الدور التمهيدي، ليكمل انطلاقة الأندية المصرية بعد تقدم بيراميدز على حساب النجمة الكونغولي بنتيجة 4/1 في نفس المرحلة من عمر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتبقى للزمالك، مواجهة مؤجلة ضد ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، بينما يبدأ المصري مشوار الكونفدرالية من دور الـ32.

وتصدرت المواجهات الأفريقية العناوين في الأوساط الكروية المصرية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 11 أغسطس 2019:

الأهلي ينتصر.. وغضب معلول يثير الجدل

حقق الأهلي فوزًا سهلًا على حساب مضيفه اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة (4/0)، مساء الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز أهداف الأهلي، التونسي علي معلول من ضربة جزاء والمغربي وليد أزارو الذي سجل (هدفين)، وأحمد الشيخ.. وأثار علي معلول جدلًا واسعًا بعد أن رفض الاحتفال بهدفه وبدا غاضبًا بعد ساعات قليلة من رفض رحيله للنادي الأهلي السعودي الذي تقدم بعرض ضخم.

وقرر الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بدء الإعداد لمباراة بيراميدز في كأس مصر المقررة السبت المقبل، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، كما طالبت الجماهير بلقب دوري أبطال أفريقيا.

صراع مبكر على صفقة المحمدي

نشب صراع شرس مبكر من جانب الأهلي والزمالك على ضم باهر المحمدي مدافع منتخب مصر وفريق الإسماعيلي في الموسم الجديد.

ورغم أن الفريقين تجاهلا اللاعب في الانتقالات الصيفية، إلا أن اتصالات مكثفة حدثت بين مسؤولي الأهلي والإسماعيلي بجانب محاولات من الزمالك لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية على أقصى تقدير.

واستقر الإسماعيلي على تجديد عقد حارس مرماه محمد فوزي في الأيام القادمة، بعد أن استقر الفريق على إشراك فوزي أساسيًا بعد بيع محمد عواد نهائيًا للزمالك.

الزمالك يستعد لحسم ملف المدرب الجديد

يستعد نادي الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعدما حدد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا لإعلان هوية المدير الفني بعد تحديد قائمة تضم 6 مدربين من بينهم البرتغالي جيسوالدو فيريرا والأرجنتيني رامون دياز والصربي فالدان ميلويفتش والإسباني تيتو غارسيا.

وأعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، رغبته في إراحة الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، خلال مباراة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مسؤولو الزمالك رفضهم التام لفكرة رحيل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعدما تلقى عدة عروض خليجية.

بيراميدز يؤكد جاهزية أنطوي

أكد نادي بيراميدز جاهزية اللاعب الغاني جون أنطوي، بعد أن تعرض لإصابة بكدمة في قدمه خلال مباراة النجمة الكونغولي.

ويستعد بيراميدز، غدًا الإثنين، لخوض مباراة الأهلي في كأس مصر، ويخضع أنطوي لتدريبات تأهيلية استعدادًا لمواجهة الفريق الأحمر، كما يخضع الثنائي غير المقيد أفريقيًا محمد عطوة والأوغندي عبده لومالا.

صفقة أوغندية للجونة.. وإنبي يهدد ماهر

تعاقد نادي الجونة مع اللاعب الأوغندي آلان كيامبادي قادمًا من فريق كمبالا سيتي.

وهدد نادي إنبي مدربه علي ماهر بالرحيل؛ حال تكرار التجاوز والخروج عن النص، كما تعاقد نادي مصر مع عصام ثروت حارس مرمى سموحة.