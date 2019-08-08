أفيس البرتغالي يشكو اتحاد الكرة المصري والزمالك لـ“فيفا“ بسبب بطاقة محمود كهربا

تحرك نادي أفيس البرتغالي بشكل رسمي، من أجل الحصول على البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب نادي الزمالك، بعد أن وقع رسميًا على عقود الانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم أفيس شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب، رغم إرسال طلب رسمي للحصول عليها.

وأرسل ”فيفا“ إخطارًا رسميًا لاتحاد الكرة بشكوى النادي البرتغالي، وطلب الاطلاع على أسباب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى الآن، وطالب اتحاد الكرة الزمالك بتقديم المستندات الدالة على أحقيته في اللاعب من أجل إرسالها للفيفا.

يذكر أن كهربا رفض الاستمرار في صفوف الزمالك بداعي انتهاء تعاقده مع الفريق وعدم صحة العقد الذي وقع عليه للتجديد مع النادي بسبب عدم تسجيله في الموعد القانوني، ووقع لنادي أفيس البرتغالي.

ومن جانب آخر، توجد حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بسبب غضب المدربين المصريين محمد يوسف وسامي قمصان من معاملة مارتن لاسارتي المدير الفني الأورغواياني للفريق.

ورفع محمد يوسف، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد، شكوى لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب تهميش لاسارتي لهما وعدم وجود أي أدوار حقيقية لهما مع الفريق.

وأكد يوسف للخطيب أن لاسارتي يعتمد بشكل كامل على الثنائي الأجنبي سباستيان، المدرب المساعد، وأليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية، ويهمش المدربين المصريين في الجهاز.