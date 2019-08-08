ليس رامون دياز أو فيريرا.. مرتضى منصور يكشف موعد إعلان مدرب نادي الزمالك القادم (فيديو)

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجود أي نية لدى مجلس إدارته لإعادة البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأرجنتيني رامون دايز ليس من المرشحين لتولي المسؤولية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: ”أمير مرتضى، قابل حوالي 6 أو 7 مدربين، واليوم آخر رحلة له، وهو ذاهب لكي يقابل مدربًا آخر في إيطاليا، وهو ليس مدربًا إيطاليًّا ولكنه يعمل هناك وسيقابله يوم الجمعة“.

وأضاف: ”أمير قابل مدربين في صربيا والبرتغال وفرنسا واليونان حتى الآن، ويسجل فيديو مع كل مدرب ويتم إرساله لعرضه على مجلس الإدارة، والبرتغالي فيريرا، مدرب الفريق الأسبق، ليس من المرشحين نهائيًّا ولا رامون دياز، والزمالك ”فيه فلوس“، ودفعنا كل مستحقات اللاعبين حتى الصفقات الجديدة“.

وأوضح: ”المدرب سيكون محترمًا وعلى مستوى الفريق وكذلك عاقل ومتزن مش زي جروس مجنون دمر العيال ومشي“.

وأكد: ”قبل أول أيام عيد الأضحى سيتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد للزمالك، ولكنه لن يقود الفريق في مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا، بل طارق يحيى مَن سيقود تلك المباراة“.

وتابع، أنه وجَّه عتابًا لرضا عبد العال نجم نادي الزمالك الأسبق، عما صرح به ضد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض.

وكشف رئيس نادي الزمالك: ”رضا عبد العال اعتذر لي عما صدر منه بحق طارق، وطالبته بإجراء مداخلة، لتوجيه الاعتذار للمدير الفني المؤقت لفريق الزمالك وهو ليس لديه مشكلة نهائيًّا“.

كان رضا عبدالعال وصف طارق يحيى بأنه مدرب ”فاشل“ ولا يستحق قيادة الزمالك لكونه لم ينجح في تجاربه الأخيرة سواء مع بتروجت أو سموحة.

ووصف منصور أنَّ أزمة ملعب الزمالك الأفريقي، تكشف عن وجود قرارات مهتزة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل لحل الأمر.

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي، الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، ولم يجري تحديد الملعب بشكل نهائي.

وشدد على أن فريقه لا يستطيع أن يلعب في الإسكندرية أو السويس، لعدم وجود حجوزات فنادق متاحة، بسبب الأعياد.

وكشف أنه ينتظر موقفي كل من وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة، حيث وعده الأخير بحل هذا الأمر.