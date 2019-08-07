موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يرحب برحيل أزارو وتأجيل السوبر الأفريقي ”يُريح“ القلعة البيضاء

شهد، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية خاصة في ظل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بتتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019:

تأجيل السوبر الأفريقي يثير ارتياح الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ تأجيل لقاء السوبر الأفريقي لكرة القدم بين الزمالك المصري والترجي التونسي الذي كان مقررًا يوم 17 أغسطس الجاري في الإمارات.

وقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل السوبر لإفساح المجال أمام طعن الوداد المغربي على قرار لجنة الانضباط بمنح لقب دوري أبطال أفريقيا للترجي التونسي.

وقرر طارق يحيى المدير الفني المؤقت استبعاد 5 لاعبين من مباراة ديكداها الصومالي المقررة، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا على رأسهم محمود علاء وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لعدم الجاهزية.

الأهلي يرحب برحيل أزارو

رحب النادي الأهلي بفكرة رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد تلقيه مفاوضات شفوية من جانب بوردو الفرنسي لضمه.

وطالب الأهلي اللاعب بإحضار عرض رسمي لمناقشة الأمر والتفاوض حول سعره كما أن الفريق خاض مرانه، اليوم الأربعاء، وشارك الحارس علي لطفي بعد أن غاب للإجهاد ليحل أزمة حراسة المرمى مع إصابة محمد الشناوي وشريف إكرامي.

حل أزمة الأهلي وصلة

أعلن النادي الأهلي حل أزمته مع الشركة الراعية سابقًا له صلة السعودية.

وأكد الأهلي في بيان رسمي أن“ موافقة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب جاءت بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقّاها النادي من شركة (صلة) الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديًا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد 150 مليون جنيه“.

وأضاف البيان:“ قام المجلس بعرض هذه المكاتبة مرفقًا بها عقد التسوية المرسل من الشركة السعودية على الشؤون القانونية في النادي، والتي قامت بدراسة الموقف كاملًا على مدار أكثر من شهر“.

وتابع:“انتهت الشؤون القانونية، برفع توصية إلى مجلس الإدارة بقبول التسوية الودية التي تحقق المكاسب المادية والأدبية للأهلي.. والأهلي نجح في بيع رعايته بعد شهر من فسخ التعاقد مع شركة «صلة» الرياضية، وحقق عائدًا ماليًا أكبر مما كان متفقًا عليه مع الشركة السعودية، فضلًا عن تنازل الشركة عن مقدم التعاقد“.

الإسماعيلي يضم زكي.. والاتحاد يجدد عقود نجومه

نجح الإسماعيلي بضم محمد حمدي زكي مهاجم فريق سموحة بعد نجاح المفاوضات لضمه.

وجدد الاتحاد عقود نجومه آخرهم محمد ناجي جدو الصغير وخالد قمر ومحمود شعبان.

أزمة في بيراميدز

نشبت أزمة في نادي بيراميدز بعد تأكد عدم قيد الثنائي المنضم حديثًا عبده لومالا نجم منتخب أوغندا ومحمد عطوة في القائمة الأفريقية.

وطالب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بمعاقبة الإداري الذي ارتكب هذا الخطأ الإداري الفادح.