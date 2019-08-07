نادي الزمالك المصري يقترب من التعاقد مع المدرب الصربي فالدان ميلويفيتش

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، جلسة مع الصربي فالدان ميلويفيتش؛ من أجل الاتفاق معه على تدريب الفريق الكروي الأبيض، بداية من الموسم الجديد الذي يخوض فيه الفريق، منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج إلى مدير فني يمتلك خبرات كبيرة.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن مرتضى منصور رئيس النادي يحاول إقناع المدير الفني الصربي بالتعاقد مع القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر، أن أمير مرتضى حاول إقناع المدرب بقبول العرض مع تلبية جميع مطالبه المالية، وكتابة الشرط الجزائي الذي يريده فالدان ميلويفيتش، رغم أن المدير الفني تلقى عرضًا في السابق من نادي الهلال السعودي في مايو، لكنه رفض وقرر البقاء في بلاده صربيا.

ومؤخرًا أعلن الزمالك تعيين طارق يحيى مدربًا مؤقتًا لقيادة الفريق أمام ديكداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.