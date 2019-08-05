تركي آل الشيخ يوضح حقيقة التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري (صورة)

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخوله في مفاوضات مع لاعبين من الدوري المصري لضمهم لفريقه الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”لم يتفاوض الميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي.. معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام“.

وكانت أنباء قد ترددت عن دخول ألميريا الإسباني في مفاوضات مع النادي الأهلي المصري، من أجل التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانب آخر تم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق ”اطلع برّة“ بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ 64 لبطولة أفريقيا، بداية من 12:00 صباح غد، الثلاثاء، وحتى 20:00 من صباح الأربعاء.

وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية ”درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية“ وذلك من خلال الرابط التالي:

وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى/ يسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ ”فوري بلس “ وتقام مباراة الأهلي و“اطلع برّة“ يوم 11 من أغسطس الحالي على استاد الجيش ببرج العرب، بعدما اتفق الأهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.