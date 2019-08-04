توحيد الكرة المستخدمة في الدوري المصري (صورة)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة.

وبحسب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على فيس بوك، ”تم تكليف مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة بوما العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب منها لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعمًا من الاتحاد، على أن يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها“.

وكانت أندية القسم الممتاز في المسابقة قد وافقت على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.