رامون دياز يتابع حساب نادي الزمالك على ”تويتر“.. هل اقترب من قيادة الفريق الأبيض؟ (صورة)

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي وبيراميدز المصري، من تدريب نادي الزمالك الموسم المقبل.

وخاض دياز تجربتين في السعودية، بعد تولي تدريب الهلال خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم يرحل، ويعود في العام ذاته لقيادة الاتحاد لعدة أشهر.

ولم يجدد نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية مايو الماضي.

وما زاد من تكهنات اقتراب المدرب الأرجنتيني من الزمالك هو قيامه بمتابعة الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، ليزيد من احتمالية تواجده مع الفارس الأبيض الموسم المقبل.

يذكر أن دياز كان خاض تجربة داخل الدوري المصري الموسم الماضي، برفقة نادي بيراميدز، استطاع خلالها أن يقود الفريق للظفر بالمركز الثالث.

وقال وكيل المدرب الأرجنتيني في تصريحات لموقع ”في الجول“، يوم السبت: ”الزمالك استطلع رأي رامون، ولكن لم يقدِّم لي عرضًا رسميًّا حتى الآن“.

وتابع: ”الزمالك سأل عن الراتب الذي يريده رامون وعدد المساعدين في الجهاز“.

وأتم: ”يريد مسؤولو الزمالك قدوم رامون بـ3 مساعدين فقط كحد أقصى، وهذه هي المشكلة لأن من الصعب إقناع رامون بهذا الأمر“.

ورحل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عامًا عن قيادة بيراميدز في مايو الماضي، بعدما تولى قيادة الفريق خلفًا لحسام حسن.

ولعب بيراميدز تحت قيادته 12 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر واحدة مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

وخلال مسيرته التدريبية، فاز رامون دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت وكأس ليبرتادوريس، وتوج بالدوري الأرجنتيني مرة مع سان لورنزو.

كما قاد المدرب الأرجنتين الهلال السعودي للتتويج بالدوري موسم 2016-2017، ولكن تجربته الثانية في السعودية مع اتحاد جدة انتهت سريعًا دون نجاح.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.