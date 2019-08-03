موجز أخبار الأهلي والزمالك.. الأحمر يرفض رحيل محمد الشناوي.. وعمر السعيد يطلب مغادرة القلعة البيضاء

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لضربة البداية للموسم الجديد، يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، بلقاء الذهاب بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، اليوم السبت.

الأهلي يرفض رحيل الشناوي

رفض النادي الأهلي فكرة رحيل محمد الشناوي، حارس المرمى، قبل بداية الموسم الجديد.

وتلقّى اللاعب اتصالات من بعض الوكلاء حول اهتمام أندية أوروبية بضمه بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأعلن النادي الأهلي أن حارسه شريف إكرامي سيلحق بالتدريبات الجماعية بعد أسبوعين، كما أن المدافع سعد سمير سيعود بعد 3 أسابيع بخلاف عودة لاعب الوسط محمد محمود بعد شهر بسبب الإصابة.

السعيد يطلب مغادرة الزمالك

طلب عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، الرحيل عن الفريق في ظل شعوره بعدم وجود نية للاعتماد عليه مع قيد المغربي خالد بوطيب، وعودة مصطفى محمد، وضم المغربي أشرف بن شرقي.

وتلقى السعيد اتصالات من ناديي وادي دجلة ومصر المقاصة لضمه في الموسم الجديد.

وأكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، أن مهمته لن تتجاوز أسبوعًا واحدًا، موضحًا أنه تحت أمر الفريق الأبيض.

الدوري الجديد ينتهي في يونيو

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن بطولة الدوري الجديد تنتهي، الأسبوع الأول، من شهر يونيو 2020.

وأوضح أن مدربي فرق:الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، والمصري، التي تشارك في البطولات الأفريقية، رفضوا فكرة إقامة مباريات الفريقين بالدوري بين لقاءين أفريقيين نظرًا لطول مسافات السفر.

وأشار إلى أن موعد لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر سيتم تقديمه ليقام يوم 16 أغسطس الجاري، بدلًا من يوم 28 من نفس الشهر على أن يتم تقديم لقاء الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر إلى 28 أغسطس الجاري، بدلًا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

وأعلن عامر حسين إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب الدور التمهيدي بدوري الأبطال على ملعبي برج العرب في وبتروسبورت في القاهرة.

وأكد أن الدوري الجديد ينتهي في الأسبوع الأول في شهر يونيو المقبل.

بيراميدز يرحب بتقديم لقاء الأهلي

رحب نادي بيراميدز بتقديم لقاء الأهلي في كأس مصر إلى يوم 16 أغسطس الجاري بدلًا من يوم 28 من نفس الشهر.

وبدأ بيراميدز تجهيز لاعبه الغاني جون أنطوي بدنيا لقيادة الهجوم خلال المرحلة المقبلة.