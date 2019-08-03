تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. وإعلان موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

حدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، بحيث تكون أحد يومي 16 أو 17 أغسطس الحالي.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أقيم اليوم السبت، أنه سيتخذ القرار النهائي غدًا الأحد بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر، بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب المصري على خوض وديات في سبتمبر المقبل.

وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث يُعد هذا اللقاء هو الأخير من منافسات دور ثمن النهائي من بطولة الكأس.

وكان الأهلي تخطى دور الـ32 بعد فوزه على الترسانة (3-2)، في المقابل فاز بيراميدز على منافسه طنطا بنفس النتيجة (3-2).

الموسم الجديد

كما أعلن حسين عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنه سيكون يوم 19 سبتمبر على أن تكون نهاية الموسم في شهر يونيو 2020.

وأضاف أن بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد سوف تنطلق يوم 19 من شهر سبتمبر، على أن يكون السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر.

وكان النادي الأهلي قد تُوجَ بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه بعد منافسة مع الغريم التقليدي الزمالك، حسمها الأحمر في الجولة قبل الأخيرة، فيما ظفر نادي بيراميدز بالمركز الثالث من البطولة.

وقال عامر حسين في تصريحاته: ”الموسم الجديد من بطولة الدوري سوف ينطلق يوم 19 سبتمبر على أن يكون السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 18.“

وتابع: ”ننتظر الشركة الراعية من أجل تحديد مكان مباراة السوبر.“

وأشار حسين إلى أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز سوف ينتهي في شهر يونيو من عام 2020.

وعن موعد إجراء قرعة الدوري المصري، قال: ”سنحدد قرعة الدوري المصري عقب تحديد الأندية لملاعبها في الموسم الجديد“.

وواصل: ”في الموسم الجديد سيكون صاحب الأرض له حق بحضور 75% من سعة الملعب، والنادي الضيف سيكون له 25% من عدد الحضور، وذلك وفقًا للعدد الذي سيحدده الأمن لحضور المباريات“.

واختتم: ”هذا الإجراء سيحتاج نظامًا جديدًا من تطبيق تذكرتي لبيع تذاكر المباريات“.

وخاضت أندية الدوري الممتاز موسمًا استثنائيًا حيث استمر الموسم قرابة العام الكامل؛ بسبب عدد من التوقفات والارتباطات الدولية لعدد من الأندية المصرية.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الدعوة إلى المديرين الفنيين ومديري الكرة بأندية الدوري الممتاز، لعقد اجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اليوم السبت، لمناقشة التصور الجديد للموسم المقبل، لتفادي أزمات الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشرح اتحاد الكرة الأجندة الدولية وارتباطات المنتخبات والفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والبطولة العربية، للمديرين الفنيين ومدير الكرة، مع الاستماع لوجهات نظرهم في تحديد مواعيد واضحة من بداية الموسم لبطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

يأتي هذا من أجل عدم تكرار أزمة الموسم الماضي التي شهدت ضغطًا في المباريات، واعتراض الأندية على خوض المؤجلات بشكل مضغوط.