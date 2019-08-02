الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المغربي مراد باتنا في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع المهاجم المغربي مراد باتنا بصفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى مدة موسم قابل للتجديد، بعد فسخ تعاقده مع الوحدة.

وسينضم باتنا لقائمة الفريق الأول في نادي الجزيرة بداية من فترة التحضيرات الجارية حاليًا في مدينة أويستربيك الهولندية إعدادًا للموسم المقبل 2019 – 2020.

وتفوّق نادي الجزيرة الإماراتي على كل من الزمالك والوحدة السعودي اللذين كانا يرغبان بضم المهاجم المغربي.

رسميا: الجزيرة #فخر_ابوظبي يكمل إجراءات التعاقد مع المغربي مراد باتنا بصفقة انتقال حر. عايض مبخوت "سعداء باكتمال التعاقد مع باتنا ونتمنى له ولجميع زملائه التوفيق" باتنا "أتعهد بأن أقدم كل ما امتلك من إمكانيات لمساعدة الجزيرة على تحقيق أهدافه" التفاصيل: https://t.co/E1GW9tryqR pic.twitter.com/J8fUPdyuT4 — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) August 2, 2019

ولعب باتنا لأندية حسنية أغادير، والفتح الرباطي في المغرب، ولفريقي الإمارات، والوحدة في الإمارات.

وأعرب يورغن ستريبل مدرب الفريق عن ثقته بقدرة الوافد الجديد مراد باتنا في الظهور بشكل جيد في المنافسات المحلية والخارجية التي يشارك فيها فخر أبوظبي خلال الموسم المقبل.

وأوضح خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الجزيرة:“لدي ثقة كبيرة جدًا بقدرة باتنا على تقديم مستويات جيدة مع الفريق لأنه يمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضًا، ويتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإماراتي، ونثق أيضًا أن روح العائلة التي يتميز بها الجزيرة ستساعده على الانسجام سريعًا في الفريق“.