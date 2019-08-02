فيريرا يوافق على العودة لتدريب نادي الزمالك بشروط.. وخليلودزيتش يظهر في الصورة

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري حقيقة الاقتراب من التعاقد مع البرتغالي مانويل غوسفالدو فيريرا، لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: إن مرتضى منصور رئيس النادي كلف إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بالتواصل مع المدرب البرتغالي واستطلاع رأيه بالعودة إلى تدريب الفريق.

وأشار إلى أن مرتضى قرر توسيط إسماعيل يوسف مع فيريرا نظرًا للعلاقة الطيبة بين الطرفين، حيث كان يعمل مديرًا للكرة في جهاز المدرب البرتغالي.

وكشف المصدر أن المدرب البرتغالي وافق على العودة إلى تدريب الفريق الأبيض مرة أخرى، ولكنه اشترط الحصول على مستحقاته المالية القديمة أولًا، ثم الحصول على مقدم التعاقد الجديد ”كاش“ قبل البدء في تدريب الزمالك، فضلًا عن الاستعانة بطاقمه التدريبي المعاون.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق كشف المصدر أن أحمد مرتضى وأمير مرتضى ابنيْ رئيس النادي يتواصلان مع وكيل البوسني وحيد خليلودزيتش، بعد إعلانه ترك تدريب نادي نانت الفرنسي.

وكان نادي الزمالك المصري قد قرر تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين داخل نادي الزمالك: ”قررنا تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا لمدة أسبوع واحد، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي“.

وأضاف: ”طارق يحيى سيقود تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني جديد“.