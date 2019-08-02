رسميًا.. طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، تعيين طارق يحيى، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لفترة مؤقتة.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين داخل نادي الزمالك: ”قررنا تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا لمدة أسبوع واحد، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي“.

وأضاف: ”طارق يحيى سيقود تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني جديد“.

وكشف مرتضى منصور عن عقد اجتماع مع طارق يحيى داخل نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة لتحديد جهازه المعاون.

وأوضح: ”سيتم الإعلان عن أسماء الجهاز الفني الجديد رسميًا عقب نهاية الجلسة“.