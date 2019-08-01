المنتخب السعودي يسمح لهارون كمارا بترك المعسكر والانضمام لتدريبات نادي الاتحاد

وافقت إدارة المنتخب السعودي على طلب نادي الاتحاد بعودة لاعبه هارون كمارا للانضمام لصفوف العميد وتدريباته للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا أمام فريق ذوب أهن الإيراني ضمن دور ال 16

وكان نادي الاتحاد قد أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي شهدت تواجد المهاجم الجديد هارون كمارا، ولاعب الوسط جابر عيسى، والتشيلي فيلانويفا، وخروج المهاجم أليكسندر بيرجوفيتش.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بخروج اللاعب من معسكر المنتخب، للانخراط في تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الاتحاد مع ذوب آهن الإيراني في الخامس من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وانتقل كمارا هذا الصيف إلى الاتحاد قادما من القادسية.