موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: الأحمر يتحرك لصفقة أجنبية.. وسر فشل صفقة عمرو مرعي

تحرك الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الصفقات قبل إرسال القوائم التي تشارك بالبطولات الأفريقية، ولكن ما زالت هناك كواليس مهمة في مشوار الميركاتو بالدوري المصري.

وما زال ملف المدرب القادم لمنتخب مصر يشغل انتباه المتابعين مع تحركات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة لحسم الملف بشكل رسمي، خاصة مع تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن المدرب الجديد سيكون مصريًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك يوم الخميس:

البدري الأقرب لقيادة منتخب مصر.. والمعلم يترقب

اقترب حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي من قيادة منتخب مصر في الفترة القادمة، بعد اتصالات مكثفة جمعته بمسؤولي اتحاد الكرة لتولي المهمة.

ويعد البدري الأقرب لخلافة المكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بدور الستة عشر.

ويترقب أيضًا المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب فكرة عودته لقيادة الفراعنة من جديد خلال المرحلة القادمة.

الأهلي يتحرك نحو صفقة أجنبية

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك بكل قوة نحو صفقة أجنبية جديدة؛ أملًا في تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا أو المغربي وليد أزارو، خاصة أن لجنة التخطيط لديها تحفظات على الأداء الخاص بمهاجمي الفريق.

ووضع مسؤولو الأهلي عدة بدائل ولكن الأنظار تتجه للمهاجم الكونغولي جاكسون ميلوكا نجم مازيمبي، ولكن الفريق الأحمر لم يتوصل بعد لاتفاق نهائي بحسب مصادر داخل الأهلي.

وأعلن الأهلي إقامة مباراتي ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا في مصر، كما أرسل الأهلي القائمة الأفريقية التي شهدت استبعاد عدد من النجوم على رأسهم سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وناصر ماهر وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد شريف وعمرو جمال الذي انتقل رسميًا للصفاقسي التونسي معارًا.

الزمالك ينهي أزمة أوناجم

أنهى الزمالك أزمة قيد لاعبه المغربي محمد أوناجم؛ بسبب عطل فني في السيستم الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، ليحق للاعب المشاركة في لقاء ديكداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الزمالك رحيل لاعبه أحمد موسى كابوريا معارًا لطلائع الجيش، بجانب انتقال أحمد مدبولي ومحمود عبدالعاطي دونجا للإسماعيلي.

استاد القاهرة يستضيف مباريات القطبين

حصل ناديا الأهلي والزمالك على موافقة رسمية بإقامة مباريات الموسم الجديد على ستاد القاهرة.

ويفتتح ستاد القاهرة بعد الصيانة في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، ليستضيف مباريات الفريقين.

سر فشل صفقة عمرو مرعي

تعثر رحيل اللاعب عمرو مرعي مهاجم بيراميدز للزمالك؛ بسبب أزمة حصوله على إذن السفر من التجنيد وهو ما يمنعه من الرحلات الخارجية.

واضطر بيراميدز للاستغناء عن اللاعب من قائمته الأفريقية، وأيضًا محمد حمدي لهذا السبب، كما تم استبعاد الثنائي الأجنبي البيروفي كريستيان بينافينتي والإكوادوري جون سيفوينتي لعرضهما للبيع.

الإسماعيلي يضم زكي.. وصفقات أهلاوية في الجونة

ضم الإسماعيلي محمد حمدي زكي مهاجم سموحة، كما تعاقد الاتحاد مع الأوغندي الدولي إيمانويل أوكوي.

وتعاقد الجونة مع عدة صفقات من الأهلي بضم محمد نجيب والحارس عمر رضوان نهائيًا، وتجديد إعارة أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.