رسميًّا.. النادي الأهلي المصري يعلن التعاقد مع محمد مجدي أفشة (فيديو وصور)

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميًّا، تعاقده مع محمد مجدي أفشة، قادمًا من منافسه بيراميدز، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وتتراوح قيمة صفقة انتقال قفشة من بيراميدز إلى الأهلي بين 20 و25 مليون جنيه.

وكتب أفشة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمد لله اليوم حققت جزءًا من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك“.

وأضاف أفشة ”شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير“.

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد حتى الآن مع محمود متولي من الإسماعيلي، والمالي أليو ديانغ من مولودية الجزائر، إضافة إلى تجديد استعارة رمضان صبحي، جناح هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ونجح الأهلي قبل أيام في التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في مسيرته، وأنهى المسابقة بالفوز 1/0 على الزمالك.

بعد طول انتظار ???? لنرحب بلاعبنا الجديد محمد مجدي قفشة????????#YallaYaAhly pic.twitter.com/kTGIuwj4jY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 31, 2019