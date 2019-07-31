الإعلامية ليلى شندول ترد على مرتضى منصور: صورتي مع كهربا منذ أكثر من عام.. وكنت برفقة خطيبي

أكدت الإعلامية التونسية ليلى شندول أن الصورة التي كشف عنها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لها مع لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم ”كهربا“ خلال مؤتمره الصحفي اليوم، كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة حيث تقابلا بالصدفة.

وأضافت شندول في تصريح خاص لإرم نيوز ”في ذلك اليوم كنت مع خطيبي ونتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أي أحد من المعجبين حيث إنني لا تجمعني به صداقة قوية“.

وتابعت ”كهربا شخص محترم ؛ وأنا لم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة“، مضيفة ”لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة“.

واختتمت شندول تصريحاتها ”أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه، فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم“.

وكان المستشار مرتضى منصور قد نشر صورة لكهربا برفقة شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادي الزمالك الجديدة.

يذكر أن شندول كانت تقدم برنامج ”سيداتي آنساتي“ على شاشة قناة دريم الفضائية.