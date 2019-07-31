مرتضى منصور ينشر صورة لكهربا مع إحدى الفتيات في الساحل الشمالي (صورة)

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الصورة التي هدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول الهارب إلى البرتغال بعرضها أمام الملايين، وهو مع إحدى الفتيات في الساحل الشمالي.

وعرض مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل في مقر الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة، صورة كهربا مع الفتاة، مشيرًا إلى أنه كان مخمورًا في الساحل الشمالي، بينما دخل زملاؤه في الفريق بمعسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان كهربا قد هرب من الزمالك إلى تركيا؛ للانتقال لأحد الأندية هناك، إلا أنه لم ينجح في تحقيق هدفه ليحول وجهته إلى البرتغال.

وتوعد مرتضى منصور، كهربا مشيرًا إلى أنه لن يتركه بعد هروبه من الفريق الأول، حيث أكد أنه لا يصلح أن يكون لاعب كرة قدم بسبب تصرفاته.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن عن صفقات الزمالك الجديدة في الموسم المقبل، وأبرزهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، والحارسان محمد عواد ومحمد أبو جبل، وإسلام جابر لاعب المقاصة، بالإضافة إلى عودة محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد من الإعارة.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي أقامه في مقر القلعة البيضاء للإعلان عن الصفقات الجديدة: ”جروس كان يسكر طوال الوقت، لم أستطع الجلوس معه؛ لأنه كان دائمًا مخمورًا ونحن في مجتمع إسلامي وهذا لا يصح“.

وأضاف: ”جروس هو من أضاع بطولة الدوري من الزمالك، بعدما أهدر نقاطًا سهلة كانت في متناول أيدينا، لقد وفرت له كل شيء والفوز بالكونفدرالية كان شيئًا طبيعيًا ولا بد منه“.

وتابع: ”أما كهربا فهو الابن العاق الذي كان كومبارس في إنبي وأصبح نجمًا في الزمالك، كان يقضي أوقاته مع الفتيات، ودائمًا سكران أثناء معسكر الفريق، لا يصلح أن يكون لاعب كرة أو محترفًا“.

وواصل رئيس الزمالك بالهجوم على محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول قائلًا: ”ابن النادي هو من يموت نفسه في الملعب، وليس من يهدر الفرص السهلة في المباريات الحاسمة، أنظر لطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وهم ليسوا أبناء النادي ويؤدون برجولة وحماس“.

الزمالك تعاقد مع أكثر من لاعب تم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي، أبرزهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبو جبل.