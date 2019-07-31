محمد عواد يكشف كواليس انتقاله من الإسماعيلي إلى نادي الزمالك (فيديو)

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، كواليس انتقاله إلى نادي الزمالك في الموسم الجديد، إثر الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل.

وقال عواد، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء: ”انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير لإتمام الصفقة“.

وأضاف: ”أشكر أيضًا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك وشقيقه أحمد، كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميًا خلال ساعات قليلة“.

وأردف: ”أتواجد في المران بداية من يوم غد الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية“.

وأشار إلى أنه تمسك بالانتقال للزمالك لأنه نادٍ كبير، ويستحق القتال من أجله، متمنيًا تحقيق البطولات مع الزمالك.

وأكد أن استبعاده من منتخب مصر جاء بفعل فاعل ولأغراض معينة، مشيرًا إلى أنه أغلق هذه الصفحة، بينما سيركز على العودة للمنتخب في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه تنازل عن مبلغ ضخم من أجل إتمام انتقاله للزمالك وإكمال الصفقة.

وشدد على أن علاقته رائعة بحارس الزمالك محمود عبدالرحيم ”جنش“، الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، مؤكدًا أن جنش هو الحارس الأول للفريق الأبيض.

محمد عواد قضى الموسم الماضي معارًا لنادي الوحدة السعودي.

صاحب الـ27 عامًا شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.