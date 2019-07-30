تركي آل الشيخ يكشف عن مشروع مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المرشح لتدريب نادي الزمالك

نشر تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تواجده في مصر برفقة البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على ”فيسبوك“، يوم الثلاثاء: ”شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو إيمانويل لمناقشته بمشروع جديد ومهم“.

ويكثف مسؤولو نادي الزمالك المصري المفاوضات مع المدرب البرتغالي، للتعاقد معه من أجل تولي تدريب الفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال المدير الفني الذي تمت إقالته من القيادة الفنية عقب ضياع لقب الدوري وخسارة القمة 118 أمام الأهلي بهدف دون رد.

ويفضل مسئولو الزمالك التعاقد مع مدرب من المدرسة البرتغالية في الفترة الحالية، ليصبح بيدرو إيمانويل هو الأقرب، خاصة في ظل نجاحه في تجربته مع النادي السعودي.

كما يستطلع الزمالك رأي الفرنسى نيكولا ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق مع بيدرو، وكلف مسؤولو القلعة البيضاء أحد الوكلاء بالتفاوض مع المدير الفني الفرنسي في الفترة الحالية.

ولعب بيدرو مع العديد من الفرق البرتغالية من بينهم بوافيشتا وبورتو البرتغالي الذي لعب به تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو وحصل معهم خلال 8 سنوات على دوري أبطال أوروبا عام 2004 وكأس السوبر الأوروبي، ثم اعتزل عام 2009.

وبدأ بيدرو إيمانويل فور اعتزاله كرة القدم المسيرة التدريبية وبالغعل أصبح مساعدًا في الجهاز الفني للعملاق البرتغالي بورتو ثم قاد فريق أروكا البرتغالي وفي عام 2015 تولى تدريب أبولون ليماسول القبرصي، والذي قاده في 58 مباراة فاز خلالها في 29 مباراة وتعادل في 18 وخسر في 11 مباراة ثم درب نادي إستوريل البرتغالى.

ثم جاءت المحطة الأبرز للمدرب البرتغالي صاحب الـ44 عامًا، عندما ذهب لنادي التعاون السعودي عام 2018 ليحصد خلال فترته مع الفريق لقب كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد واحتلال المركز الثالث ببطولة الدوري والتأهل لبطولة دوري أبطال آسيا، وقاد بيدرو فريق التعاون السعودي هذا الموسم في 36 مباراة فاز في 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 6 مباريات.