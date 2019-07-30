أخبار الأهلي والزمالك.. مرتضى منصور يبرم صفقات نارية.. والفريق الأحمر يدعم بقوة‎

شهد، يوم الثلاثاء، أحداثًا عديدة على صعيد الكرة المصرية، خاصة مع تحركات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ لتدعيم الصفوف قبل إرسال القوائم الأفريقية.

وحسمت الأندية الثلاثة عدة صفقات الثلاثاء، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

الأهلي يضم متولي ويضع الرتوش الأخيرة في صفقة أفشة

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم مقبلة، مقابل 15 مليون جنيه، في ثاني الصفقات الصيفية بعد ضم المالي آليو ديانغ، لاعب وسط مولودية الجزائر.

ورحب الأهلي بإعارة لاعبيه للإسماعيلي، كما أبدى موافقته على رحيل أحمد علاء مدافع الفريق للدراويش، وأكد محمود متولي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد سعادته بالانضمام للفريق الأحمر، متمنيًا أن يسهم في حصد البطولات مع الفريق.

ويضع الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انضمام اللاعب محمد مجدي ”أفشة“، صانع ألعاب بيراميدز في الموسم الجديد، ورفع الأهلي عرضه إلى 30 مليون جنيه لحسم الصفقة قبل إرسال القائمة الأفريقية.

الأحمر يحدد مصير لاسارتي وملف الراحلين

حدد النادي الأهلي مصير مدربه الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإبقاء عليه في الموسم الجديد، وهو ما أعلنه طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بعدما نفى وجود أي خلافات بين الأهلي ولاسارتي.

واستقر الأهلي على قيد 26 لاعبًا في القائمة الأفريقية، كما استقر الفريق على إعارة بعض الصاعدين مثل أحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار مع رحيل عمرو جمال للصفاقسي التونسي، وأيضًا محمد شريف وأحمد حمودي.

الزمالك يتحرك لحسم ملف المدرب الجديد

تحرك نادي الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لخلافة خالد جلال المدير الفني المقال من منصبه.

ودخل الزمالك في مفاوضات؛ للتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي من أجل تولي قيادة الفريق.

أوناجم مفاجأة رئيس الزمالك

يعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، صفقات الفريق الأبيض في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء بمقر النادي.

وتوصل الزمالك لاتفاق لضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والمغربي محمد أوناجم جناح أيمن الوداد البيضاوي، بجانب باقي الصفقات بضم محمد أبوجبل حارس سموحة، ومحمد صبحي، حارس بتروجت، ومحمد عبد الشافي، والمغربي أشرف بن شرقي، وإسلام جابر.

بيراميدز يضم أنطوي

تعاقد نادي بيراميدز مع الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة في سادس صفقاته الصيفية.

وضم بيراميدز أنطوي بعد التعاقد مع محمد عطوة مدافع الرائد السعودي، ومحمود حمادة، وأحمد علي، وإسلام عيسى، وطارق طه.