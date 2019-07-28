ترتيب الدوري المصري 2018/2019 النهائي (شاهد)

توّج النادي الأهلي بطلًا للدوري المصري موسم 2018/ 2019.

وهز التونسي علي معلول الشباك ليمنح الأهلي البطل الفوز 1-صفر على غريمه الزمالك في ختام الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

واستغل معلول كرة مرتدة من الحارس عماد السيد بعد تسديدة وليد سليمان من ركلة حرة ليضعها في المرمى في الدقيقة 59.

وتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري، برصيد 80 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في مسيرته حتى الآن، مقابل 12 لقبًا لوصيفه الزمالك، آخرها كان في الموسم (2014-2015).

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: