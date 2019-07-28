مباراة الأهلي والزمالك.. إصابة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض تجبره على مغادرة الملعب (فيديو)

خرج محمود علاء مدافع نادي الزمالك مصابًا خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب.

وتعرض محمود علاء للإصابة في الدقيقة 23 بعد تدخل مع حسين الشحات قبل أن يعود لاستئناف اللقاء، ثم تعرض للإصابة مرة أخرى في رأسه بعد صدام بينه وبين رامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 33.

وخرج مدافع الزمالك من الملعب خلال الدقيقة 38 بعد أن سقط أرضًا حيث فشلت محاولات علاجه، وتم استبداله بمحمود حمدي ”الونش“.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي بين الفريقين.