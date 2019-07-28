هدف مباراة الأهلي والزمالك.. علي معلول يتقدم للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم علي معلول ظهير النادي الأهلي بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في قمة وختام الدوري المصري لكرة القدم 2018 – 2019 والذي توج بلقبه الأهلي بشكل رسمي وحل الزمالك وصيفًا.

وأحرز معلول هدفه في الدقيقة 59 بعد استغلاله خطأ عماد السيد حارس الزمالك الذي فشل في إمساك الكرة وسقطت من يده ليقابلها معلول داخل الشباك.

ورغم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لن تؤثر على تفاصيل الترتيب أو واقع الفريقين، كما أنها تقام دون حضور جماهيري، فإن الصخب الجماهيري خارج الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي يحفظ لقمة الدوري المصري جزءًا من بريقها المعتاد.