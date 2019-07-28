رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع طارق طه

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أعلن نادي بيراميدز، رسميًا، تعاقده مع اللاعب طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات الفريق استعدادًا للموسم المقبل. وقال بيراميدز في بيان رسمي إن طارق طه انضم إليه بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد ومدير التعاقدات عمرو بسيوني. ولم يكشف بيراميدز أو الإسماعيلي عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير ذكرت أن…