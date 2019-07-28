رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع طارق طه

أعلن نادي بيراميدز، رسميًا، تعاقده مع اللاعب طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات الفريق استعدادًا للموسم المقبل.
وقال بيراميدز في بيان رسمي إن طارق طه انضم إليه بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد ومدير التعاقدات عمرو بسيوني.
ولم يكشف بيراميدز أو الإسماعيلي عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير ذكرت أن اللاعب وقع عقدًا لمدة 3 مواسم بمقابل مالي تخطى 15 مليون جنيه.
وتعاقد بيراميدز مع أحمد علي هداف الدوري وفريق المقاولون العرب بجانب إسلام عيسى جناح أيسر المصري البورسعيدي.
واحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري وتأهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي.