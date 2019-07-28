منتخب مصر ينتزع برونزية بطولة العالم لكرة اليد للشباب

انتزع منتخب مصر الميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب، بعد الفوز 37-27 على البرتغال، عقب عرض مذهل في الشوط الثاني، اليوم الأحد.

وكان التعادل 13-13 يسيطر على اللقاء، قبل أن ينجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول 17-15 ثم ينتفض بشكل مذهل في الشوط الثاني.

وظهر منتخب مصر، الذي أحرز اللقب مرة واحدة في 1993، بشكل رائع بعد الاستراحة، واتسع الفارق حتى ضمن احتلال المركز الثالث.

وقدّم منتخب مصر مستويات مميزة في البطولة المقامة في إسبانيا، وتصدر مجموعته بعد الفوز بكل مبارياته، ومنها الانتصار على فرنسا، لكنه خسر بصعوبة أمام المنافس ذاته في الدور قبل النهائي.