موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، اليوم الأحد.

ورغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب الفريقين، خاصة أن الأهلي حسم اللقب في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب، إلا أن الفوز يبقى هدفًا لكليهما.

الأهلي يدخل اللقاء برصيد 77 نقطة وحسم لقب بطولة الدوري، بينما الزمالك في الوصافة برصيد 72.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق القمة 118، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات النيل للرياضة وON Sport، وتايم سبورتس.

تاريخ مواجهات القطبين في الدوري المصري الممتاز.

لعب الأهلي والزمالك في الدوري 117 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 43 مباراة، بينما فاز الزمالك 23 مرة، في حين سيطر التعادل على 48 مباراة.

أحرز الأهلي 143 هدفًا، في حين سجل الزمالك 100 هدف.

في الدور الثاني التقى الناديان 55 مرة فاز الأهلي خلالها 19 مرة وفاز الزمالك 18 مرة، وتعادلا 18 مرة، وأحرز الأحمر في الدور الثاني 68 هدفاً، وأحرز الزمالك 55 هدفًا.

النتيجة الأبرز في لقاءات القمة المصرية هي 1-0، وتكررت 18 مرة، 10 للأهلي و8 للزمالك، تليها 2-0، وتكررت 18 مرة منها 13 للأهلي و5 للزمالك.

التعادل السلبي تكرر 21 مرة والتعادل الإيجابي 1-1 تكرر 17 مرة، بينما تعادَل الفريقان 2-2 /9 مرات، في حين سجلت نتيجة التعادل 3-3 مرة واحدة فقط.

أكبر فوز حققه الأهلي كان 6-1 في الدور الثاني من موسم 2001-2002.

أكبر فوز حققه الزمالك كان 3-1، وتكرر 3 مرات آخرها الدور الثاني من موسم 2002-2003.

أول فوز للأهلي بالدوري المصري كان في الدور الأول موسم 1949-1950، وفاز 2-0.

آخر فوز للفريق الأحمر كان في الدور الأول موسم 2017-2018، وفاز 3-0.

أول فوز للزمالك تحقق في الدور الثاني بموسم 1948-1949، وفاز 1-0.

آخر انتصارات الأبيض تحققت في الدور الثاني من موسم 2017–2018، وفاز 2-1.

وشهدت مباريات القمة في شهر يوليو تفوقًا تامًّا للأهلي؛ إذ نجح في الفوز في 7 مباريات، وكان التعادل في أربع، ولم يفز الزمالك مطلقًا على الأهلي في شهر يوليو.