بيراميدز للأهلي والزمالك: 5 لاعبين ممنوعون من البيع

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز أن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الفرنسي ديسابر أعلن تمسكه بالقوام الأساسي للفريق.

وأخطر عيد مسؤولي الأهلي والزمالك بأن كلًا من عبدالله السعيد ونبيل عماد دونغا وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد فاروق غير معروضين للبيع وأنهم مستمرون مع الفريق رافضًا مبدأ التحدث أو التفاوض في بيعهم.

وكان الأهلي والزمالك قد طلبا التعاقد مع هذه الأسماء لضمها في الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن تمسك بيراميدز بهم جعل انتقالهم للقطبين الكبيرين صعبًا.

وطلب الأهلي التعاقد مع كل من محمد مجدي قفشة ورجب بكار ونبيل عماد دونغا، ووافق مسؤولو بيراميدز على بيع قفشه مقابل ٣٥ مليون جنيه وانتقال لاعبين من الأهلي لصفوفه ورفض الاستغناء عن دونغا وبكار.

فيما طلب الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد ومحمد فاروق وعمر جابر ووافق مسؤولو بيراميدز على بيع جابر رافضين الاستغناء عن السعيد وفاروق للقلعة البيضاء.

وعلمت شبكة ”إرم نيوز“ من مصادر خاصة داخل النادي الأهلي أنهم بصدد فتح باب المفاوضات مع مسؤولي بيراميدز لضم عبدالله بكري مدافع الفريق قبل غلق باب القيد الأفريقي ٣٠ يوليو الجاري.