حسام البدري نافيًا تدريب الزمالك: الفريق الأبيض أولى بأبنائه

نفى حسام البدري رئيس نادي بيراميدز ”المستقيل“ نيته تولي تدريب نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة.

وأصدر البدري بيانًا قال فيه:“ خلال الأيام الأخيرة تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمورًا خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك… أؤكد أن هذا لم يحدث، واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع .. وإذا تمت مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك، فقد أكدت من خلالها أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبنائهما ….. وأُعيد وأكرر ذلك ”.

وأضاف:“أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك، وأن ترشيح اسمي لنادٍ كبيرٍ مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي، إضافة إلى أنني أكن كل التقدير إلى المستشار مرتضي منصور، ودائمًا كنت أقول إنه يسعدني أن تأتي الإشادة بي من قِبل رئيس كيان كبير كنادي الزمالك …ويبقى أن أؤكد أنني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة“.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، على تولي المسؤولية الفنية للنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد.

وأشارت تلك التقارير إلى أن البدري وضع شرطًا أساسًا لقبول عرض الزمالك، يتمثل في عدم التدخل أو الحديث في الأمور الفنية نهائيًا من جانب الإدارة، على أن يتم حسابه بعد نهاية الموسم.

ويخوض الزمالك مواجهة منتظرة أمام الأهلي، يوم الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري المصري على استاد برج العرب قبل بدء موسمه الجديد.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري لصالح فريق الأهلي خلال الأيام الماضية.