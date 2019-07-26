النادي الأهلي المصري يستقر على بيع وليد أزارو والزمالك يضم إسلام جابر وجون أنطوي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، أن إدارة الكرة استقرت على الاستفادة من القرارات التي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب بجانب معاملة لاعب عربي واحد، سواء كان من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا، كلاعب محلي.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة قد قررت قيد التونسي علي معلول كلاعب محلي مع الاستغناء عن وليد أزارو والبحث له عن عروض احترافية، حيث لم يتلقّ اللاعب أي عرض خلال الفترة السابقة، بجانب إعارة الأنغولي جيرالدو من أجل استغلال الفرصة بالتعاقد مع مهاجمين بدلًا من مهاجم واحد، بعدما أصبح الجميع داخل النادي على يقين بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف.

ويملك الأهلي حاليًا 3 لاعبين أفارقة، هم الأنغولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايي والوافد الجديد المالي أليو ديانغ، بجانب الثنائي العربي المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول.

من جهة أخرى، أكد مصدر داخل نادي الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“، أن مسؤولي مجلس الإدارة نجحوا في الحصول على خدمات إسلام جابر وجون أنطوي لاعبي مصر المقاصة، بعد اتصالات واجتماعات تمت خلال الساعات الماضية بين الناديين.

وكشف المصدر أن المفاوضات انتهت بالاتفاق على انتقال إسلام جابر لنادي الزمالك مقابل 15 مليون جنيه، بجانب الحصول على خدمات المهاجم الغاني جون أنطوي مقابل مليون دولار، لتكون إجمالي قيمة الصفقة 31 مليون جنيه مصري (مليون دولار تقريبًا)، ووقع الثنائي على عقود انضمامهما بجانب ورقة رغبة خلال الساعات الماضية.

واشترط محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة الحصول على مقابل مادي دون الدخول في صفقات تبادلية، في الوقت الذي يستعد فيه نادي المقاصة لتقديم عرض لشراء محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك، والذي وصل إلى طريق مسدود مع إدارة وجماهير ناديه عقب سلسلة من الأزمات والمشاكل بينه وبين الطرفين.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بجانب 4 صفقات أخرى قد نجح مسؤولو الزمالك في حسمها، عقب لقاء القمة أمام النادي الأهلي، والمقرر له يوم الأحد المقبل.